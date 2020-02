Tennis, Tathiana Garbin verso la sfida con la Grecia: “Le nostre cinque ragazze sono intercambiabili”

Dopo le affermazioni su Austria ed Estonia, si conclude oggi il girone dell’Italia impegnata in Fed Cup: le azzurre affronteranno la Grecia per centrare il primo posto nel raggruppamento ed affrontare domani nello scontro decisivo per l’accesso ai play-off di aprile la perdente di Ucraina-Croazia.

Così Tathiana Garbin al sito federale sulla sfida odierna contro la Grecia: “Bisogna dosare le energie perché sarà il terzo incontro di fila di questa settimana e il dispendio sia fisico che mentale è notevole. Per fortuna, come dicevo, le nostre cinque ragazze sono intercambiabili“.

Sulla vittoria di ieri di Elisabetta Cocciaretto: “Volevo dare la possibilità a Cocciaretto di esprimersi in questo contesto. Non era facile vincere con tutto il tifo contro. Mi aspettavo tanto da Elisabetta, ma prima del match le ho suggerito semplicemente di giocare come sa e come sta facendo in allenamento. Avevo fiducia in lei e mi ha ripagato nel migliore dei modi“.

Purtroppo Camila Giorgi è stata sconfitta al tie break del terzo set: “Peccato perché la partita era girata, l’aveva recuperata. Camila comunque ha giocato un gran match contro un’avversaria di livello. La sfida si è decisa su pochi punti“.

Foto: LaPresse