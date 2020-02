Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Bertocchi-Pellacani, rimonta vincente! A Bolzano, battute Cagnotto e Dallapè che ora non possono più sbagliare

Niente da fare per le attesissime ‘mamme volanti’: nella Coppa Tokyo a Bolzano, prima tappa di un trittico di gare che varranno come selezione interna per la Coppa del Mondo del prossimo aprile (dove in palio ci sarà il pass olimpico) Tania Cagnotto e Francesca Dallapè partono alla grande, ma poi sbagliano pesantemente gli ultimi due tuffi e si vedono superate in dirittura d’arrivo dalle giovani Bertocchi e Pellacani, che si aggiudicano dunque il primo dei tre ‘round’ italiani fondamentali per stabilire quale team andrà in Giappone a giocarsi la qualificazione a Cinque Cerchi.

La tensione si è sicuramente fatta sentire nei tuffi liberi per entrambe le coppie, ma Elena e Chiara, classe ’94 e 2002 rispettivamente, sono state bravissime a reggere di nervi e chiudere in crescendo la gara alla piscina ‘Karl Dibiasi’ di Bolzano, nella prima giornata della Coppa Tokyo. Una gara bella solo a metà per la bolzanina e la trentina. Partite alla grande con gli obbligatori (102.00, come nelle migliori occasioni del passato), Tania e Francesca hanno cominciato a perdere quota (pur rimanendo prime) dopo il terzo giro e il doppio e mezzo avanti con un avvitamento; i problemi veri sono poi nati dopo, con il triplo e mezzo avanti e il doppio e mezzo ritornato, entrambi di poco superiore ai 50 punti, un bel guaio. Morale, 272.04, punteggio troppo basso per essere vero. Bertocchi e Pellacani ne hanno approfittato alla grande: seconde dopo tre tuffi, ma staccate di soli tre punti e in recupero dopo i due obbligatori da 95.40, si sono esaltate nel triplo e mezzo avanti e nel doppio e mezzo indietro, totalizzando più di 63 punti in entrambe le occasioni e volando sul primo gradino del podio. Con merito.

CLASSIFICA POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 BERTOCCHI Elena Centro Sportivo Esercito 1994 289.14 PELLACANI Chiara MR Sport F.lli Marconi 2002 2 CAGNOTTO Tania Fiamme Gialle – Nuoto 1985 272.04 17.10 DALLAPE’ Francesca Centro Sportivo Esercito 1986 3 NERONI Elettra Asd Carlo Dibiasi 2003 218.46 70.68 PIZZINI Elisa Bergamo Tuffi asd 2005 4 CALISSONI Delfina Circolo Canottieri Aniene 2003 207.96 81.18 MAGNOLINI Kiki Camilla Circolo Canottieri Aniene 2000 5 BIGINELLI Maia GS Fiamme Oro 2003 180.84 108.30 MOSCARDELLI Sofia GS Fiamme Oro 2003

Un risultato clamoroso, forse inatteso date le attenzioni degli addetti ai lavori sulla coppia più titolata, ma che lancia il “synchro delle teenagers” verso un sogno grandissimo. E’ ancora presto però: a far fede, a metà marzo, sarà la somma dei due punteggi migliori su tre gare disputate, considerando anche i campionati italiani di categoria a Trieste a fine febbraio e quelli Assoluti di Torino dopo due settimane. A quel punto, si avrà la coppia che rappresenterà l’Italia in Coppa del Mondo per cercare la qualificazione olimpica. Dunque, il primo round è delle più giovani, ma tutto è ancora aperto: certo, a Trieste Cagnotto e Dallapè non avranno più prove d’appello e potranno solo vincere per tenere aperto il sogno olimpico. Insomma, saranno con le spalle al muro…

Il commento alla gara di Dario Scola, coach di Elena Bertocchi: “Tania e Francesca, come sempre, sono state bravissime sugli obbligatori, dove Elena e Chiara devono un po’ difendersi, anche se 95 punti sui primi due tuffi sono un bottino discreto. Poi hanno viaggiato a una media di 63/65 punti sui liberi, che non è eccezionale, ma buona. Al momento attuale, visto anche quanto hanno fatto in Gran Bretagna, valgono più o meno i 290 punti. L’idea è che si debba arrivare a quota 295, anche perché se toccherà poi a loro giocarsi la qualificazione olimpica in Coppa del Mondo, non si potrà prescindere da quel risultato anche solo per sognare il biglietto a Cinque Cerchi. Tornando alla gara, Bertocchi e Pellacani se la sono cavata bene e hanno messo da parte anche un buon vantaggio per le prossime due gare. Elena al momento non soffre di particolari problemi alla schiena, anche se da un metro, qualche ora prima, non ha spinto proprio al 100%. Il doppio e mezzo indietro finale? Sul ritornato lo scorso anno Bertocchi ha avuto qualche problema, toccando due volte la tavola con i talloni e facendosi poi un po’ ‘impaurire’ da quel salto. Motivo per cui al momento è stato accantonato e sarà così anche a Trieste e Torino. La prova della ora a Trieste il 27 febbraio, durante i campionati italiani di categoria. Tutto è ancora possibile“.

UN METRO DONNE

Per altro, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si erano cimentare in precedenza anche nella gara da un metro (non olimpica) con il successo della giovane romana e la milanese terza.

CLASSIFICA POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 PELLACANI Chiara MR Sport F.lli Marconi 2002 265.80 2 PIZZINI Elisa Bergamo Tuffi asd 2005 258.45 7.35 3 BERTOCCHI Elena Centro Sportivo Esercito 1994 248.30 17.50 4 JODOIN DI MARIA Sarah Marina Militare CS Nuoto 2000 225.85 39.95 5 BILOTTA Laura GS Fiamme Oro 1996 219.20 46.60 6 BORELLO Matilde Blu 2006 asd – Torino 2002 189.10 76.70 7 CALISSONI Delfina Circolo Canottieri Aniene 2003 174.50 91.30 8 NERONI Elettra Asd Carlo Dibiasi 2003 152.70 113.10

Dalla piattaforma maschile si è imposto Maicol Verzotto:

CLASSIFICA POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 VERZOTTO Maicol GS Fiamme Oro 1988 400.75 2 GIOVANNINI Riccardo GS Fiamme Oro 2003 351.20 49.55 3 VERZOTTO Julian Centro Sp.vo Carabinieri 2001 340.45 60.30 4 LARSEN Andreas Sargent Circolo Canottieri Aniene 1999 328.05 72.70 5 ZANNELLA Tommaso MR Sport F.lli Marconi 2004 301.70 99.05 6 TIMBRETTI GUGIU Eduard C Blu 2006 asd – Torino 2002 301.25 99.50 7 VOLPE Antonio Cosenza Nuoto asd 2000 290.75 110.00 8 TORRES GARCIA Leonardo Y Centro Sp.vo Carabinieri 2005 268.40 132.35

Nei tre metri synchro uomini vittoria per Marsaglia e Tocci, i favoriti della vigilia.

CLASSIFICA POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 MARSAGLIA Lorenzo Marina Militare CS Nuoto 1996 379.29 TOCCI Giovanni Centro Sportivo Esercito 1994 2 LARSEN Andreas Sargent Circolo Canottieri Aniene 1999 366.06 13.23 PORCO Francesco GS Fiamme Oro 1999 3 RINALDI Tommaso Marina Militare CS Nuoto 1991 338.19 41.10 CHIARABINI Andrea GS Fiamme Oro 1995 4 AUBER Gabriele Marina Militare CS Nuoto 1994 334.44 44.85 TIMBRETTI GUGIU Eduard C Blu 2006 asd – Torino 2002 5 CAFIERO Matteo Canottieri Milano 2005 314.40 64.89 BELOTTI Stefano Bergamo Tuffi asd 2004 6 CALDERARO Renato James GS Fiamme Oro 2003 239.46 139.83 CENTURIONI Flavio GS Fiamme Oro 2005

Tuffi, Coppa Tokyo 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 7 al 9 febbraio la piscina Karl Dibiasi di Bolzano sarà teatro della Coppa Tokyo 2020 di tuffi, evento di selezione per la Nazionale italiana in vista della FINA Diving World Cup (21-26 aprile) qualificante per le Olimpiadi in Giappone e per gli Europei 2020 a Budapest (18-24 maggio). Niente copertura televisiva.

OA Sport vi offrirà costanti aggiornamenti sull’esito delle gare. Di seguito il programma:

Sabato 8 febbraio

10.30 Eliminatoria m 1 uomini/Eliminatoria piattaforma donne

15.00 Semifinale m 1 uomini/Semifinale piattaforma donne

17.00 Finale m 1 uomini/Finale piattaforma donne

19.00 Finale tuffi sincronizzati piattaforma uomini/Finale tuffi sincronizzati piattaforma donne

Domenica 9 febbraio

10.00 Eliminatoria m 3 donne/Eliminatoria m 3 uomini

12.00 Semifinale m 3 donne/Semifinale m 3 uomini

15.00 Finale m 3 donne/Finale m 3 uomini

