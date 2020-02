Fed Cup 2020, Elisabetta Cocciaretto liquida Dimitra Pavlou e regala all’Italia il primo punto contro la Grecia

L’Italia conquista il primo punto nel confronto contro la Grecia valido per il Gruppo I zonale della Fed Cup 2020, avvicinandosi alla vittoria odierna e facendo un bel passo verso il primo posto nella Pool B, che domani consentirebbe alle azzurre di evitare con ogni probabilità l’Ucraina ed affrontare la Croazia nel match decisivo per l’accesso ai play-off di aprile.

Il merito è di Elisabetta Cocciaretto che, nel primo singolare del confronto, si sbarazza di Dimitra Pavlou in appena 52 minuti di gioco con un perentorio 6-1 6-2 che però avrebbe potuto essere ancor più netto, visto che in due dei tre giochi persi l’azzurra ha avuto la palla game e nell’altro era avanti 30-0 col servizio a disposizione.

Nel primo set l’azzurra parte male al servizio, con un ace si procura la palla dell’1-0, ma poi si complica la vita con un doppio fallo e cede la battuta. Cocciaretto però, una volta entrata nel ritmo partita, non lascia scampo all’avversaria, e con otto punti consecutivi passa a condurre 2-1 centrando il controbreak. La greca litiga col servizio e grazie a due doppi falli consegna il break all’azzurra, che ne approfitta e conferma lo strappo risalendo da 0-30 e trovando il 4-1. Altro break di Cocciaretto, questa volta a quindici, nel sesto game, e la prima partita si chiude in appena 24 minuti sul 6-1.

Nella seconda partita l’azzurra porta a nove la striscia dei giochi vinti, prima andando sul 2-0 con otto punti consecutivi portati a casa, poi centrando il 3-0 pesante grazie anche a due doppi falli consecutivi dell’ellenica. Piccolo passaggio a vuoto dell’azzurra, che prima restituisce uno dei due break facendosi rimontare dal 30-0, poi non converte due break point facendo tornare l’avversaria sul 2-3. Al cambio di campo però l’azzurra mantiene la battuta a zero e va sul 4-2, poi trova nuovamente il doppio break di margine, andando infine a chiudere la contesa sul 6-2 in 28 minuti di gioco.

La greca ha aiutato l’azzurra con otto doppi falli, molti dei quali sanguinosi, commessi in momenti delicati, ed a fare la differenza, viste le percentuali praticamente identiche con la prima, è stata la seconda, con cui l’azzurra ha ottenuto il 60% dei punti e la greca appena il 21%. Cocciaretto ha concesso quattro palle break, salvandone due, ma ha sfruttato sei delle undici occasioni avute: l’ellenica ha tenuto il servizio una sola volta su sette turni. Punti totali vinti: 62-35 per l’azzurra.

Foto: LaPresse