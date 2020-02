Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri parteciperà alle World Series a Doha. Tre azzurri in Qatar

La World Series FINA (il nuovo nome della vecchia Coppa del Mondo di nuoto di fondo) scatterà sabato 15 febbraio con la prima tappa a Doha (Qatar). Riflettori puntati su Gregorio Paltrinieri, Campione Olimpico dei 1500 metri stile libero che si cimenterà sui 10 km in acque libere: il carpigiano ha già conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in questa specialità e in Medio Oriente incomincerà la sua marcia di avvicinamento verso i Giochi dove andrà a caccia di tre medaglie (800 in vasca dove è Campione del Mondo, fondo, e appunto 1500 in cui difende il titolo). Uno dei fari del nuoto italiano sarà affiancato per l’occasione da Mario Sanzullo e Rachele Bruni (detentrice del trofeo, lo scorso anno fu terza a Doha): anche questi azzurri sono già ammessi alla prossima rassegna a cinque cerchi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI NUOTO

stefano.villa@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse