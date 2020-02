Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer guida la spedizione azzurra

Sono dodici gli azzurri convocati per i Mondiali di biathlon che si svolgeranno ad Anterselva dal 12 al 23 febbraio: nella località italiana si assegneranno dodici titoli iridati, ma le gare saranno valide anche per le classifiche di Coppa del Mondo. Non vi sono particolari sorprese tra i nomi degli azzurri prescelti: manca Giuseppe Montello, infortunatosi ad inizio stagione.

Ci sono tutti gli italiani protagonisti, a partire da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le donne, affiancate da Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara ed Irene Lardschneider, con quest’ultima mai convocata nel circuito maggiore in stagione, mentre tra gli uomini oltre a Lukas Hofer e Dominik Windisch, saranno protagonisti nella rassegna iridata Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Saverio Zini e Thierry Chenal, anch’egli mai chiamato in Coppa quest’anno.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI BIATHLON

Squadra Femminile

1) Carrara Michela – C.S. Esercito

2) Gontier Nicole – C.S. Esercito

3) Lardschneider Irene – G.S. Fiamme Gialle

4) Sanfilippo Federica – G.S. Fiamme Oro

5) Vittozzi Lisa – C.S. Carabinieri

6) Wierer Dorothea – G.S. Fiamme Gialle

Squadra Maschile

1) Bormolini Thomas – C.S. Esercito

2) Cappellari Daniele – G.S. Fiamme Oro

3) Chenal Thierry – C.S. Esercito

4) Hofer Lukas – C.S. Carabinieri

5) Windisch Dominik – C.S. Esercito

6) Zini Saverio – C.S. Esercito

