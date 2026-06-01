Basket: Virtus Bologna, riscatto di forza in gara-2 su Venezia

La Virtus Olidata Bologna pareggia la serie con l’Umana Reyer Venezia. Reazione rabbiosa degli uomini di Nenad Jakovljevic in una gara-2 mai in discussione, e che finisce con il punteggio di 98-79. Eccellente la prova di Carsen Edwards con 25 punti, ma è un po’ tutta la Virtus a girare bene con il 72,1% da due a significare molto, se non tutto della situazione. Per Venezia 14 di Kyle Wiltjer.

Si comincia con Jallow che piazza il sottomano rovesciato e Wiltjer che, di rimando, comincia come in gara-1: tripla. Di diverso non c’è nemmeno Diouf, che fa coppia con Jallow per il 4-3 e poi 6-3. In generale la Virtus si tiene un vantaggio piccolo, ma costante con tanto aiuto del suo centro, vera spina nel fianco della Reyer. Dal 10-7, però, c’è la fuga con Vildoza e Morgan che creano le premesse del 18-7. L’Umana non riesce a reagire, e anzi viene letteralmente travolta dalla foga di Edwards da tre, dall’energia di Diarra sui due lati del campo e da un’Olidata con tanto in più. Risultato: 29-15 dopo 10 minuti.

Prova a reagire Venezia con Wheatle, e in effetti c’è un accenno di reazione con la second unit che ha anche in Candi un uomo di sicura importanza. La Virtus, però, è totalmente dentro la partita e lo è anche con chi arriva da dietro. Ci pensa Hackett a segnare e distribuire, con Jalow c’è anche il 44-28 che diventa 46-28 con l’appoggio di Morgan. Pian piano la Virtus aumenta ancora il divario perché Venezia, semplicemente, non ha nessun tipo di chiave difensiva a proprio favore e viene bucata fondamentalmente da tutti in una serata quasi insensata per il club bianconero. Diarra e Niang danno spettacolo, si superano le 20 lunghezze di vantaggio e a metà gara è 62-42. Edwards scrive 17 con cinque triple, ma da segnalare anche l’uscita di Vildoza per infortunio a un’anca.

Stanti queste premesse, è anche difficile pensare a qualcosa che somigli a una reazione veneziana. Che, infatti, non arriva, lasciando campo libero alle V nere che non hanno assolutamente voglia di rallentare. Diouf continua a schiacciare qualsiasi palla che gli arriva per le mani, e in generale la partita si trasforma in una specie di Slam Dunk Contest traslato alla Virtus Arena. Non esiste più, nei fatti, una reale partita e così il punteggio del terzo quarto è 82-54. Le V nere arrivano anche al +30 con Edwards, poi rallentano il ritmo e gestiscono le forze in vista di gara-3. Finisce 98-79.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA 98-79

BOLOGNA – Vildoza* 3, Edwards* 25, Niang* 4, Smailagic 4, Hackett 4, Ferrari 2, Morgan 13, Diarra 12, Jallow* 11, Diouf* 18, Akele 2,Galassi. All. Jakovljevic

VENEZIA – Tessitori* 12, Cole* 2, Horton 4, Lever 5, G. De Nicolao 10, Candi 8, Bowman* 4, Wheatle 4, Nikolic 4, Parks* 6, Wiltjer* 14, Valentine 6. All. Spahija