F1, verso il rinvio del GP di Cina per il Coronavirus: le possibili date del recupero a Shanghai

La decisione su quando e come il GP di Cina di F1 si disputerà ancora non è stata presa dallo Strategy Group. Il Circus sta prendendo tempo e vagliando tutte le possibilità. Appare chiaro che il 19 aprile, data in calendario della corsa di Shanghai, sia destinato a cambiare per via della grave epidemia del Coronavirus, che sta paralizzando letteralmente i terrori cinesi, con conseguenze importanti su tutti gli eventi sportivi e non. Non è un caso che alcuni giorni fa la Shanghai Sports Federation, responsabile degli eventi nella metropoli nel Paese asiatico, abbia diffuso una nota stampa nella quale si è dichiarato che tutte le manifestazioni sportive previste nel mese di aprile saranno sospese. Non fa eccezione il fine settimana motoristico.

Ecco che la FIA ha dovuto prendere atto della situazione e comportarsi di conseguenza. L’ipotesi più plausibile è quella di un rinvio, ovvero di uno slittamento del GP sul finire della stagione. Le possibilità potrebbero essere due: dal 2 al 4 ottobre (tra il GP di Russia e il GP del Giappone), oppure dal 20 al 22 novembre (tra il GP del Brasile e il GP di Abu Dhabi). Ovviamente, in entrambi i casi, ciò comporterebbe uno sforzo in termini di impegno non indifferente per le scuderie e gli addetti ai lavori, che correrebbero per tre settimane di fila.

Foto: LaPresse