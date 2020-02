Sei Nazioni 2020, la formazione titolare dell’Italia per la sfida alla Francia: il XV degli azzurri

L’Italia affronterà la Francia nella seconda giornata del Sei Nazioni 2020, la nostra Nazionale di rugby scenderà in campo domenica 9 febbraio (ore 16.00) per sfidare i Galletti a Parigi. Gli azzurri sono reduci dalla pesantissima batosta in Galles (42-0) mentre i transalpini hanno sconfitto a sorpresa la favorita Inghilterra. Oggi Franco Smith ha annunciato la formazione titolare dell’Italia per la sfida alla Francia.

Ci sarà solo un cambio rispetto al XV sceso in campo sabato scorso a Cardiff: Jayden Harden tornerà a vestire la maglia numero 15 di estremo, Minozzi verrà così spostato all’ala e Bellini completerà il triangolo allargato. Carlo Canna è stato confermato primo centro accanto a Luca Morisi, Tommaso Allan apertura mentre Callum Braley guiderà il pacchetto di mischia. Seconda presenza consecutiva per Nicolò Cannone che farà reparto con Alessandro Zanni (119ma presenza in Nazionale, raggiungerà Martin Castrogiovanni). In terza linea giocheranno Braam Steyn, Jake Polledri e Sebastian Negri mentre il capitano Luca Bigi sarà affiancato da Zilocchi e Lovotti in prima.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA PER LA SFIDA ALLA FRANCIA, SEI NAZIONI RUGBY 2020:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 24 caps)

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 30 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 40 caps)

11 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 17 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 55 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 6 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 23 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 14 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby,1 cap)*

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 25 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 41 caps)*

A disposizione:

16 Federico ZANI (Benetton Rugby 14 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

19 Dean BUDD (Benetton Rugby, 27 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps)*

21 Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 37 caps)

23 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

*membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Massimiliano Carnabuci