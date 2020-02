LIVE Sport, DIRETTA 19 febbraio: Charles Leclerc sostituisce Vettel nel Day1 dei Test di Barcellona. Vincenzo Nibali carico per l’inizio di stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.10 NUOTO PARALIMPICO – Fantastica conquista per l’Italia, che avrà a disposizione 20 pass olimpici per Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.32 SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin non gareggerà a Crans Montana. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.10 CICLISMO – Vincenzo Nibali parla del suo inizio di stagione e della sua preparazione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.00 F1 – Cambio dell’ultimo minuto in casa Ferrari. Non ci sarà Sebastian Vettel al volante della SF1000, ma toccherà a Charles Leclerc. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 TENNIS – Nella notte si è giocato anche a Delray Beach. Vittorie per Milos Raonic e Reilly Opelka. CLICCA PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 TENNIS – Due vittorie e tre sconfitte il bilancio nella notte per il tennis italiano a Rio de Janeiro. I successi portano la firma di Lorenzo Sonego e Gianluca Mager. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno cominciamo la nostra DIRETTA!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 19 febbraio 2020. E’ il grande giorno dell’Atalanta, che scenderà in campo per la prima volta nella sua storia negli ottavi di finale di Champions League! Tutto pronto a San Siro per la sfida di questa sera con il Valencia, con i nerazzurri che partono favoriti e vogliono conquistare una vittoria fondamentale in vista del ritorno in Spagna. Molto interessante anche l’altro ottavo di finale, quello che mette di fronte Tottenham e Lipsia.

Un altro momento fondamentale di questa giornata sarà la 20km individuale dei Mondiali di biathlon di Anterselva, con Lukas Hofer e Dominik Windisch a caccia di una grande impresa sulla scia delle incredibili vittorie di Dorothea Wierer.

Questo, però, sarà anche il grande giorno della prima volta sulla pista della nuova Ferrari. A Barcellona ci saranno i primi test dell’anno e andrà in scena il day-1 con tutti i team impegnati per raccogliere dati molto preziosi sull’affidabilità in vista della lunga stagione del Mondiale. La Ferrari schiera il tedesco Sebastian Vettel, la Red Bull comincia con l’olandese Max Verstappen, mentre Mercedes alternerà il finlandese Valtteri Bottas (mattina) ed il campione in carica Lewis Hamilton (pomeriggio) al volante della W11.

Non manca nemmeno il grande tennis con molti azzurri impegnati nei vari tornei ATP e WTA. In particolare a Marsiglia ci sarà una sfida molto interessante tra Stefano Travaglia e Felix Auger-Aliassime.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 9 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

