Roland Garros 2026, Sara Errani ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel doppio misto!

Basta un’ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Nelle semifinali di mercoledì 3 giugno gli azzurri affronteranno i vincenti del match tra Krawczyk/Skupski, coppia numero 4, e Siegemund/Roger-Vasselin, che si sfideranno domani.

Nel primo set gli azzurri nel secondo game finiscono sotto 30-40, ma annullano due palle break salvandosi al punto decisivo. Nel terzo gioco, invece, gli italiani si portano sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione scappano sul 2-1, confermando poi il break per il 3-1. Dal 3-2 Errani e Vavassori danno un’altra spallata agli avversari, vincendo otto punti di fila e volando sul 5-2, poi devono annullare altri due break point, ma il deciding point dell’ottavo game consegna agli azzurri la partita sul 6-2 in mezz’ora.

Nella seconda frazione prosegue il dominio degli azzurri, che dallo 0-1 infilano 5 game consecutivi volando sul 5-1, grazie ai break a trenta ottenuti sia nel terzo che nel quinto game. Errani e Vavassori si portano anche sullo 0-40 nel settimo gioco, ma non sfruttano 4 match point consecutivi, rinviando la chiusura di pochi minuti, con il pass per il penultimo atto che arriva con il 6-2 maturato ancora in mezz’ora di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio degli azzurri, che vincono 53 punti contro i 37 dei rivali, sfruttando 4 delle 10 palle break avute a disposizione e cancellando tutte le 5 occasioni concesse agli avversari. Per Errani e Vavassori ci sono il 71% di punti vinti sulla prima ed il 58% sulla seconda, con 23 vincenti e 12 errori gratuiti.