Ciclismo, Peter Sagan smentisce di aver investito nelle criptovalute: “Tutto falso”

Peter Sagan non ha mai investito il proprio denaro nelle criptovalute né tantomeno ha invitato altri a farlo. Il campione slovacco è stato costretto a smentire la notizia che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni e che, come spesso accade, si è rivelata una fake news.

Recentemente sono apparsi infatti diversi articoli online nei quali il corridore della Bora-Hansgrohe invitava a provare “questo trucco per diventare ricchi”: si diceva che avesse investito 1.5 milioni in un programma di cripto trading e si riportava un virgolettato dal trentenne di Zilina, che suggeriva ad altri di seguire il suo esempio “prima che le banche lo proibissero…”.

Sagan è stato dunque costretto ad intervenire pubblicamente sui propri profili social per smentire la notizia: “Non sono mai stato in contatto con nessuna di queste persone o società menzionate e qualsiasi affermazione contraria è falsa. Nego qualsiasi coinvolgimento, in ogni forma, di quanto menzionato”.

Foto: Pier Colombo