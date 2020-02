Volta ao Algarve 2020: Fabio Jakobsen batte Elia Viviani in volata nella prima tappa, si muove anche Nibali

L’arrivo di Lagos è fatto su misura per Fabio Jakobsen. Arriva il back-to-back ad un anno di distanza per il Campione d’Olanda che si impone, ancora una volta, nella prima tappa della Volta ao Algarve, corsa portoghese scattata oggi con una frazione di 195,6 chilometri che si è conclusa in volata. Il corridore della Deceuninck – Quick Step è riuscito a battere in una sfida a due il nostro Elia Viviani.

Tre corridori all’attacco nella prima fase di gara: Diego López (Fundación-Orbea), Alvaro Trueba (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e Pedro Paulinho (Efapel). Vantaggio massimo che non è mai stato così eclatante, con il plotone che ha gestito al meglio la situazione, andando a raggiungere i fuggitivi a circa 30 chilometri dall’arrivo.

Tensione che è aumentata in un tratto in salita a circa 20 dal traguardo: tanti i big che si sono mossi, tra i quali Remco Evenepoel e Vincenzo Nibali, con lo Squalo al debutto in maglia Trek-Segafredo che si è fatto vedere più volte in testa al gruppo. Plotone che in ogni caso è rimasto compatto in vista della volata finale, senza possibilità di allunghi.

Nessun treno è riuscito ad organizzarsi al meglio sul rettilineo finale, è stato dunque scontro diretto tra i velocisti. Elia Viviani (Cofidis) ha provato ad anticipare i tempi, partendo ai 250 metri dal traguardo, ma Fabio Jakobsen non ha sbagliato e ha battuto, anche piuttosto nettamente, il Campione d’Europa. Terza piazza per Matteo Trentin (CCC).

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: kovop58 / Shutterstock.com