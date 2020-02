F1, Test Barcellona 2020: risultati sessione del mattino. Bottas in vetta, Leclerc lavora senza spingere

Si è cominciato a fare sul serio al Montmeló (Spagna), sede dei test 2020 di F1. Nel primo giorno di prove sulla pista catalana i team si sono adoperati per provare tantissimo materiale e raccogliere informazioni dal punto di vista aerodinamico e meccanico sulle nuove monoposto.

Ebbene, nella prima parte del day-1, si è un po’ ripreso da dove si era lasciato: Mercedes davanti a tutti. Valtteri Bottas, con gomme medie, ha ottenuto il miglior crono prima della pausa pranzo di 1’17″313 (coprendo 79 giri). Una dimostrazione di consistenza e forza della W11, che già nella presentazione aveva lasciato tutti a bocca aperta per l’estremizzazione del proprio progetto. Tenendo conto poi del riscontro, giova ricordare che nel primo giorno di prove dell’anno passato la Ferrari di Sebastian Vettel era stata la più veloce con il crono di 1’18″161. Un differenziale di quasi 1″, ma è chiaro che le variabili relative alle gomme, nonché alle temperature, non possono essere trascurate.

Il finnico ha preceduto la Racing Point del messicano Sergio Perez (+0″062, 58 giri) con gomme medie e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0″474) con gomme dure. Spunti interessanti riguardando questi ultimi due piloti: la nuova RP20 sembrerebbe quasi una “W10 Pink” (incredibile la somiglianza tra questa monoposto e la Mercedes dell’anno passato); i giri coperti dall’olandese sono stati 91 a testimonianza che il pacchetto anglo-austriaco spinto dal motore Honda ha trovato una buona costanza.

Scorrendo la graduatoria troviamo la McLaren dello spagnolo Carlos Sainz (+0″688) con gomme hard (64 giri), il francese Esteban Ocon su Renault (+0″691) con gomme medie (62 giri), il britannico della Williams George Russell (+0″855) con gomme medie (73 giri) e poi la Ferrari di Charles Leclerc in settima posizione (gomme medie) con un ritardo di 0″976 dalla Mercedes. Una mattina iniziata con un colpo di scena in casa della Rossa: Vettel influenzato e dunque spazio a Charles che si dovrà sobbarcare il lavoro dell’intera giornata. Una SF1000 che ha giocato forse un po’ a nascondino, lavorando per lo più sulla durata (64 giri) e senza ricercare il tempo con insistenza. Va considerato, infatti, che rispetto all’anno passato, quando c’era un giorno in più di prove, i team debbano lavorare soprattutto per accumulare chilometri e capire su quale base trovare la giusta messa a punto.

A completare il quadro dei piloti, vi sono il polacco Robert Kubica (Alfa Romeo), in qualità di terzo pilota (59 giri), a 1″073 (gomme morbide), il danese della Haas Kevin Magnussen (55 giri) a 1″135 con gomme medie e il russo Daniil Kvyat sulla AlphaTauri (ex Toro Rosso) con gomme medie a 1″289 (54 giri).

F1, Test Barcellona 2020: risultati sessione del mattino (19 febbraio)

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (C3) Mercedes 1’17″313 79 2 11 S. Perez (C3) Racing Point +00″062 1’17″375 58 3 33 M. Verstappen (C2) Red Bull +00″474 1’17″787 91 4 55 C. Sainz (C2) McLaren +00″688 1’18″001 64 5 31 E. Ocon (C3) Renault +00″691 1’18″004 62 6 63 G. Russell (C3) Williams +00″855 1’18″168 73 7 16 C. Leclerc (C3) Ferrari +00″976 1’18″289 64 8 88 R. Kubica (C4) Alfa Romeo +01″073 1’18″386 59 9 20 K. Magnussen (C3) Haas +01″153 1’18″466 55 10 26 D. Kvyat (C3) AlphaTauri +01″171 1’18″484 54

