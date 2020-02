Basket, Qualificazioni Europei 2021: il roster dell’Italia contro la Russia. Esordio per Matteo Spagnolo, non nei 12 Mezzanotte e Candussi

Sono stati diramati i nomi dei 12 giocatori che l’Italia utilizzerà nella prima sfida delle qualificazioni agli Europei 2021, contro la Russia al PalaBarbuto di Napoli. La città partenopea torna a ospitare la Nazionale dopo oltre cinquant’anni dall’ultima volta.

Questo il roster che, domani alle 20:30, sarà sul parquet contro i russi:

#0 Marco Spissu (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

#30 Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

#35 Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro)

#45 Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli Cremona)

Per questa tornata, dunque, restano fuori Andrea Mezzanotte e Francesco Candussi. Chiara l’intenzione di coach Meo Sacchetti di far esordire alcuni dei giocatori che potranno essere il futuro azzurro, come Matteo Spagnolo (già protagonista con l’Under 16 nella scorsa estate) e Giordano Bortolani. In quest’occasione Michele Vitali è stato insignito del ruolo di capitano.

Credit: Ciamillo