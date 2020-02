Sci alpino, Mikaela Shiffrin non sarà in gara neanche a Crans Montana!

Mikaela Shiffrin non sarà al cancelletto di partenza delle gare di Crans Montana. Come riporta anche la Gazzetta dello Sport l’assenza dell’americana si protrarrà almeno fino alle gare svizzere, ma non c’è comunque nessuna certezza su quando avverrà il rientro. Shiffrin è ancora sconvolta per la perdita del padre Jeff, tragicamente morto in un incidente domestico lo scorso 2 Febbraio.

Anche dall’entourage dello sponsor tecnico dell’americana non si sa molto sul ritorno di Shiffirn alle gare: “È da escludere un rientro nella prossima tappa, non sappiamo ancora quando Mikaela tornerà in Europa”.

In Colorado è arrivato lo skiman di Mikaela, Johann Strobl. Sicuramente Shiffrin si sta allenando, ma bisogna ora capire se rientrerà a La Thuile o addirittura nella tappa tedesca di Ofterschwang ad inizio Marzo, dove sono in programma un gigante ed uno slalom.

Foto: Lapresse