F1, Test Barcellona 2020: Sebastian Vettel indisposto, non scenderà in pista! Al suo posto Charles Leclerc

Sarà Charles Leclerc ad aprire la nuova stagione della Ferrari. Cambio improvviso per la “Rossa” nella prima giornata dei Test di Barcellona 2020. Infatti al volante della SF1000 ci sarà il monegasco e non Sebastian Vettel. La Scuderia di Maranello ha annunciato che oggi il tedesco non girerà a causa di una indisposizione. Vettel infatti è stato vittima di un attacco influenzale e ha preferito evitare di scendere in pista.

Questo il tweet della Ferrari

#F1Testing Change of plan: #Seb5 not feeling great this morning so #Charles16 is taking over driving duties for the day. pic.twitter.com/md4WEhnUm1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 19, 2020

Oggi avrebbe dovuto correre solamente Sebastian Vettel, mentre domani entrambi i piloti sarebbero dovuti scendere in pista, mentre venerdì doveva esserci solo Leclerc. Adesso in base alle condizioni del tedesco la Ferrari capirà come gestire la situazione e se invertire il programma iniziale.

