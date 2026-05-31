Solo 3 teste di serie superstiti nel tabellone che era di Sinner al Roland Garros: due giocatori fuori dai 100

In un circuito competitivo come quello maschile le sorprese, soprattutto nei tornei dello Slam, possono essere all’ordine del giorno. L’edizione 2026 del Roland Garros sembra però andare ampiamente oltre ogni previsione. Nella parte di tabellone che era presieduta da Jannik Sinner sono solo tre le teste di serie superstiti.

La parte alta del main draw del prestigioso torneo francese ha subito un’autentica rivoluzione. La prima parte del tabellone ha infatti conservato, a livello di ottavi di finale, solo una minima parte delle teste di serie presenti al momento del sorteggio iniziale. Particolarità interessante la presenza di due giocatori che, al momento, sono fuori dai 100.

Nell’elenco dei favoriti designati rientrano ancora il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro e al momento principale indiziato per provare a raggiungere la finale, l’americano Frances Tiafoe, diciannovesimo favorito del tabellone, e Flavio Cobolli, decima testa di serie.

L’Italia, in questo contesto, recita la parte del leone perché, oltre al romano, può contare sulla presenza di altri due rappresentanti. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, pur se al momento fuori dai primi cento del ranking ATP, si sono fatti largo nel tabellone e hanno guadagnato punti preziosi per le rispettive posizioni di classifica.