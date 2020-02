Atp Marsiglia 2020: Stefano Travaglia eliminato in tre set da Felix Auger-Aliassime al primo turno

E’ stata una vera e propria battaglia sportiva quella tra Stefano Travaglia-Felix Auger-Aliassime al primo turno del torneo Atp di Marsiglia. Il tennista azzurro non ha sfruttato due palle match nel secondo set e ha ceduto col punteggio di 2-1 (6(3)-7 7-6(6) 6-3). Nonostante la sconfitta il 28enne nativo di Ascoli Piceno ha messo in mostra tutto il suo repertorio senza riuscire, però, a staccare il pass per il secondo turno.

Pronti via e l’azzurro sale 40-0 sul servizio dell’avversario. Il canadese, però, è bravissimo ad annullare tre palle break e a conquistare il primo punto affidandosi ad una prima abbastanza incisiva (0-1). Nel quarto game il tennista numero 18 del ranking approfitta di un passaggio a vuoto di Travaglia nel suo turno di servizio, sfruttando la prima delle tre palle break conquistate (1-3). Il match scorre via veloce fino al nono game quando Auger-Aliassime serve per vincere il set. L’azzurro diventa aggressivo e mette in grande difficoltà il nordamericano salendo 40-15. Questa volta il 28enne nativo di Ascoli Piceno sfrutta l’occasione e si riporta in scia (4-5). L’epilogo non può che essere il tie-break. Nella fase decisiva del set regna l’equilibrio fino all’ottavo punto quando Travaglia trova il mini-break vincente, chiudendo sul 7-3.

Il tennista numero 85 del ranking Atp parte bene anche nel secondo set procurandosi una palla break nel secondo game annullata da Auger-Aliassime (1-1). A questo punto entrambi i tennisti tengono la percentuale di prime in campo al di sopra del 70% e difendono agevolmente il proprio turno al servizio fino al nono game, quando Travaglia è costretto ad annullare una palla break all’avversario (5-4). Anche in questa circostanza l’epilogo inevitabile non può che essere il tie-break. L’azzurro si porta avanti sul 6-4 ma non riesce a sfruttare le due palle match e viene ripreso e superato dal canadese che vince 8-6. Nel terzo set il contraccolpo per la beffa subita nel parziale precedente si fa sentire e nel quarto game Travaglia perde il servizio (1-3). Il tennista numero 85 del ranking Atp prova a tenere duro e a rimanere in gara ma Auger-Aliassime gestisce bene i propri turni al servizio e chiude 6-3.

Foto: LaPresse