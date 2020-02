Nuoto paralimpico: super Italia! La squadra azzurra conquista 29 pass per Tokyo 2020

Strepitoso risultato per la nazionale italiana di nuoto paralimpico. Sono stati definiti i pass olimpici per Tokyo 2020 e l’Italia ne avrà a disposizione addirittura ventinove. Una conquista davvero eccezionale se si pensa che sono il triplo rispetto alle Paralimpiadi di Londra. In totale in Giappone ci saranno 16 uomini e 13 donne.

“Un eccezionale risultato, a mia memoria il migliore di sempre. Basti pensare che ai Giochi di Londra nel 2012 ne avevamo 11 di slot, nel 2016 a Rio quasi il doppio, ed ora il triplo, sono davvero senza parole”, il primo commento del Presidente della Federnuoto Paralimpica, Roberto Valori.

“Vorrei ringraziare tutti gli atleti, lo staff tecnico nazionale, le società, la Giunta Cip ed al Presidente Del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Un traguardo straordinario ed incredibile”, dice il Segretario Generale Franco Riccobello, che continua “Sono fiero di questi atleti e faccio i miei complimenti al CT Riccardo Vernole, allo Staff Tecnico Nazionale e a tutte le Società che si sono dedicate ai loro ragazzi. La serietà, l’impegno, la costanza ed il duro lavoro premiano sempre, complimenti a tutti”.

In programma dal 27 febbraio al 1 marzo a Lignano Sabbiadoro ci saranno le World Series Italia, l’evento di qualificazione per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

Foto: LaPresse