Biathlon, Mondiali 2020: Dorothea Wierer e Lukas Hofer verso la single mixed di domani, definita la coppia dell’Italia

Dorothea Wierer e Lukas Hofer comporranno la coppia dell’Italia che prenderà parte alla staffetta single mixed dei Mondiali 2020 di biathlon. Saranno i due altoatesini a scendere in pista ad Anterselva nella giornata di domani per andare a caccia di una medaglia dopo l’argento conquistato lo scorso anno in questo giovane format di gara. Dorothea ha trionfato nell’inseguimento e nell’individuale nei giorni scorsi, la 29enne sogna un nuovo alloro di fronte al proprio pubblico e può riuscire nell’impresa visto il suo eccellente stato di forma ma dovrà poter contare sul supporto di Lukas che oggi ha commesso quattro errori nella 20 km.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

stefano.villa@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse