Volta ao Algarve 2020, Elia Viviani: “Fisicamente ora sto bene, sono qui per vincere”

Elia Viviani si appresta ad affrontare la Volta ao Algarve (19-23 febbraio) con grande fiducia, speranzoso di conquistare il primo successo stagionale. Il capitano della Cofidis sembra aver ormai pienamente recuperato dai problemi fisici successivi alla caduta al Tour Down Under e ha mostrato segnali di forte crescita nella Clasica de Almeria di domenica scorsa, dove si è classificato al terzo posto.

Viviani si è concesso ai microfoni di SpazioCiclismo alla partenza di Portimao e ha estrinsecato le proprie sensazioni sul primo periodo trascorso con la maglia della Cofidis: “La forma è buona, mi sono ripreso al 100% dalla caduta in Australia. Non è stato un inizio fortunato con la nuova squadra ma lavoriamo molto bene, ci siamo ripresi e il nostro treno è molto forte. Con Consonni e Sabatini faremo del nostro meglio, sono due ragazzi forti al mio fianco. Con Saba abbiamo maturato ottimo feeling in questi due anni, mentre con Consonni ci stiamo lavorando visto che arriva da un’altra squadra, come me. Per lui non è facile abituarsi a passare da fare le volate ad essere l’ultimo uomo, ma per me è importante avere uno sprinter che tira per me e questo fa la differenza quando si lavora al 100% insieme. Sono molto ottimista al riguardo e penso che questi due ragazzi faranno la differenza per me”.

Riguardo alla prima tappa della corsa lusitana, il corridore veronese si è così espresso: “Oggi giornata per velocisti, ma con oltre duemila metri di dislivello. Ovviamente conteranno le gambe nel finale, ci sono alcuni big delle volate, per cui penso sia una buona corsa per lavorare in vista delle classiche. Abbiamo due possibilità in questa settimana e ci prenderemo pienamente le nostre responsabilità perché voglio davvero vincere la mia prima corsa quest’anno“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mathilde L’Azou / Cofidis