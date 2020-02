NBA 2020, Steph Curry è rientrato in gruppo: vicino il ritorno in campo?

Steph Curry si avvicina a grandi passi al ritorno in campo. Dopo un mese intero di allenamenti individuali caratterizzati da una notevole intensità, il playmaker dei Golden State Warriors è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dallo scorso ottobre, rimanendo in palestra anche dopo la fine della sessione per continuare il piano personalizzato di recupero.

L’unica indicazione sul fatto che il ritorno in campo di Curry non sia imminente è la maglietta rossa che indossava, a simboleggiare lo status di “nessun contatto”. Chiaramente, dopo un infortunio di tale entità, la cautela è fondamentale, anche perché la stagione dei Warriors, fanalino di coda della Western Conference, è ormai ampiamente compromessa. Voci di corridoio dicono che il trentunenne nativo di Akron potrebbe tornare a giocare tra il 5 e il 12 marzo, quando Golden State avrà una serie di quattro partite casalinghe.

Intervistato sull’argomento, coach Steve Kerr non si è sbilanciato, esprimendo invece grande pessimismo riguardo alla situazione dell’altro infortunato di lusso, Klay Thompson: “Con Steph, c’è un calendario definito. È facile guardare e dire che tra un paio di settimane, Steph sarà pronto a giocare. Non so esattamente in che giorno. Klay, invece, è molto lontano da quello. Non ho nemmeno intrattenuto alcun pensiero sul fatto che Klay possa giocare quest’anno”.

Foto: LaPresse