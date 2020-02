F1, Mondiale 2020: presentata a Barcellona la nuova Alfa Romeo Racing.

L’Alfa Romeo Racing alza il sipario sulla sua stagione. E’ stata presentata a Barcellona, prima dei test invernali, la nuova macchina della scuderia italiana, la C39. Un evento organizzato con i due piloti ufficiali Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi e che ha visto la presenza anche di Robert Kubica, nuovo collaudatore dell’Alfa. Il polacco sarà anche il primo a scendere in pista ed inoltre parteciperà anche al campionato DTM.

The covers are off. 😍 #C39. pic.twitter.com/yo4si4xyqn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020