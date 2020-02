Tennis, ATP Delray Beach 2020: Raonic e Opelka agli ottavi di finale, eliminati Fritz e Radu

Nella notte italiana si è completato il quadro del primo turno del torneo ATP 250 di Delray Beach 2020. Andiamo a riepilogare quanto successo sui campi in cemento della Florida.

Nessun problema per Milos Raonic: il canadese, numero 2 del seeding, ha beneficiato del forfait di Andreas Seppi, suo avversario da sorteggio, e si è sbarazzato agevolmente dell’uzbeko Denis Istomin per 6-2 6-2. Avanza, seppur con molta più fatica, anche la quarta testa di serie Reilly Opelka: lo statunitense ha sconfitto in rimonta il lettone Ernests Gulbis con il punteggio di 6-7 (5) 6-4 7-6 (4). Destino differente, invece, per l’altro Next Gen americano Taylor Fritz: il californiano, numero 3 del tabellone, è stato battuto a sorpresa dal britannico Cameron Norrie per 4-6 7-6 (4) 4-6 e deve dunque dire subito addio ai sogni di gloria.

Subito eliminato il campione uscente, il moldavo Radu Albot, che ha ceduto per 6-3 3-6 6-7 (2) alla wild card Jack Sock: per lo statunitense, addirittura sprovvisto di ranking ATP dopo un 2019 disastroso, può essere un nuovo inizio per ritrovare le certezze di un tempo. A proposito di padroni di casa vincitori, accedono agli ottavi di finale anche Tommy Paul, Noah Rubin e Steve Johnson. Il ventiduenne originario del New Jersey ha beneficiato del forfait di Nick Kyrgios, numero 1 del seeding, che ha dovuto rinunciare al torneo per un infortunio al polso: al suo posto è stato ripescato come lucky loser il colombiano Daniel Galan, che si è arreso a Paul per 2-6 4-6. Il qualificato Rubin ha invece superato il tennista di Taipei Jason Jung, che in svantaggio per 3-6 3-4 ha abbandonato il campo per un problema fisico. Johnson, infine, ha sconfitto lo svizzero Henri Laaksonen con il punteggio di 7-6 (5) 6-4.

Il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 6, ha vinto in rimonta per 6-7 (5) 6-3 6-1 il proprio match contro il lucky loser Denis Kozlov, che ha sostituito il britannico Kyle Edmund, fresco vincitore del New York Open. Avanti anche il serbo Miomir Kecmanovic, che si è appropriato del primo set contro Jordan Thompson per 6-2 e si è poi giovato del ritiro del tennista australiano. Sconfitto anche l’altro Aussie Bernard Tomic, che ha ceduto al tedesco Cedrik-Marcel Stebe con il punteggio di 2-6 6-3 2-6.

ATP DELRAY BEACH 2020: IL PRIMO TURNO

Cedrik-Marcel Stebe (Ger) – Bernard Tomic (Aus) 6-2 3-6 6-2

Taylor Fritz (Usa) – Cameron Norrie (Gbr) 4-6 7-6 (4) 4-6

Miomir Kecmanovic (Srb) – Jordan Thompson (Aus) 6-2 vittoria per ritiro

Henri Laaksonen (Sui) – Steve Johnson (Usa) 6-7 (5) 4-6

Denis Istomin (Uzb) – Milos Raonic (Can) 2-6 2-6

Stefan Kozlov (Usa) – Ugo Humbert (Fra) 7-6 (5) 3-6 1-6

Noah Rubin (Usa) – Jason Jung (Tpe) 6-3 4-3 vittoria per ritiro

Ernests Gulbis (Lat) – Reilly Opelka (Usa) 7-6 (5) 4-6 6-7 (4)

Radu Albot (Mol) – Jack Sock (Usa) 6-3 3-6 6-7 (2)

Daniel Galan (Col) – Tommy Paul (Usa) 2-6 4-6

ATP DELRAY BEACH 2020: GLI OTTAVI DI FINALE

Tommy Paul (Usa) – Francis Tiafoe (Usa)

Miomir Kecmanovic (Srb) – Ugo Humbert (Fra)

Cameron Norrie (Gbr) – Brandon Nakashima (Usa)

Noah Rubin (Usa) – Yoshihito Nishioka (Jap)

Soon-Woo Kwon (Kor) – Ryan Harrison (Usa)

Mackenzie McDonald (Usa) – Reilly Opelka (Usa)

Jack Sock (Usa) – Steve Johnson (Usa)

Cedric-Marcel Stebe (Ger) – Milos Raonic (Can)

