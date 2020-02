Ginnastica, Vanessa Ferrari e Lara Mori per un posto alle Olimpiadi: la situazione di classifica, il regolamento e gli scenari

Vanessa Ferrari e Lara Mori sono nel pieno di un duello al cardiopalma per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due azzurre sono appaiate al secondo posto nella classifica al corpo libero della Coppa del Mondo, questa graduatoria mette in palio un pass per i Giochi e andrà alla vincitrice della competizione su otto tappe. Al comando c’è attualmente la statunitense Jade Carey con 76 punti ma l’americana dovrebbe qualificarsi alle Olimpiadi attraverso il volteggio e dunque il pass a cinque cerchi finirà nelle mani di chi concluderà alle sue spalle (nel caso in cui la vicecampionessa iridata alla tavola dovesse imporsi anche al quadrato). Molto probabilmente sarà dunque un’italiana a festeggiare, salvo dei rientri da dietro della polacca Marta Pihan-Kulezksa, dell’ucraina Anastasiia Bachynska o di altre outsider.

Le nostre portacolori sono appaiate a quota 70 punti: Vanessa ha vinto a Melbourne l’anno scorso e ha poi collezionato due terzi posti tra Baku e Doha; Lara ha conquistato due secondi posti in Azerbaijan e in Qatar prima di una terza piazza a Cottbus. Va precisato che per ogni ginnasta vengono considerati soltanto i migliori tre risultati, dunque Ferrari e Mori dovranno ottenere risultati migliori di quelli già ottenuti se vorranno incrementare il loro bottino.

Attenzione a un altro aspetto: è vero che la graduatoria della FIG segna ancora 70 punti per Mori ma la toscana può già considerarsi a quota 75 perché il suo terzo posto in Germania è in realtà un secondo ai fini della qualificazione olimpica, quanto fatto dalla tedesca Kim Bui in quell’occasione verrà scartato (la veterana teutonica era presente ai Mondiali 2019 dove la Germania si è qualificata ai Giochi con la squadra, quanto ottiene in Coppa del Mondo non conta).

Soffermiamoci anche su un altro aspetto, cruciale per capire cosa potrà cambiare nei prossimi appuntamenti: Vanessa, se vorrà incrementare il proprio score, avrà bisogno di un secondo posto o di un successo; Lara necessita invece di una vittoria per muoversi in avanti. Cosa succede in caso di parità? Si sommano i piazzamenti (ad esempio la somma di un primo posto e due secondi posti è 5), in caso di ulteriore parità si andranno a sommare i punteggi reali ottenuti in ogni singola gara. Ulteriori complicanze di un sistema di qualificazione troppo arzigogolato che non aiuta ginnasti, addetti ai lavori e pubblico. Il prossimo appuntamento è a Melbourne (Australia) nel weekend del 20-23 febbraio, poi a marzo le due tappe conclusive a Baku (Azerbaijan) e Doha (Qatar).

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO CORPO LIBERO:

1. Jade Carey (USA) 76

2. Lara Mori (Italia) 70 ufficiali (75 virtuali)

3. Vanessa Ferrari (Italia) 70

4. Marta Pihan-Kulesza (Polonia) 54

5. Anastasiia Bachynska (Ucraina) 37 (solo due gare disputate)

Foto: Lapresse