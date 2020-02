Ginnastica, le Fate tornano a volare! La Serie A sbarca ad Ancona, seconda tappa spettacolo con le big dell’Italia

Le Fate sono pronte per tornare a volare. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio quando al PalaRossini di Ancona andrà in scena la seconda tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica, prova centrale della regular season del massimo campionato italiano a squadre che poi vivrà il suo clou con la Final Six che assegnerà lo scudetto. Le ragazze capaci di conquistare la medaglia di bronzo a squadre agli ultimi Mondiali hanno impressionato nell’evento di apertura disputato tre settimane fa a Firenze, lo zoccolo duro della nostra Nazionale ha risposto subito presente e vuole ripetersi anche nelle Marche: mancano cinque mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la stagione sta davvero entrando nel vivo

Giorgia Villa ha incantato al Mandela Forum con un over 15 alle parallele asimmetriche e un super esercizio alla trave, la bergamasca aveva dovuto fare i conti con un piccolissimo problema fisico e ad Ancona dovrebbe essere arruolabile al 100% per una prova di avvicinamento alla prestigiosa American Cup del prossimo 7 marzo. La capitana delle Fate vestirà il body della Brixia come le altre ragazze del 2003: Elisa Iorio aveva piazzato una staffilata sugli staggi, Asia D’Amato e Alice D’Amato stanno lavorando bene al corpo libero e ovviamente hanno sempre in parallele e volteggio il loro punto di forza, le gemelle devono testare la gamba anche perché tra un mese toccherà a loro partecipare alla Coppa del Mondo tra Stoccarda e Birmingham.

Martina Maggio, riserva ai Mondiali, sta proseguendo nel suo bel percorso di crescita e proverà a continuare questo ottimo trend sempre con la Brixia. Desiree Carofiglio era stata la migliore sul giro completo a Firenze, la milanese è in grandissima forma fisica e spetterà a lei guidare la Fanfulla Lodi. Sono inevitabilmente queste le grandi stelle della seconda tappa di Serie A visto che Lara Mori sarà assente per partecipare alla Coppa del Mondo di specialità. Da tenere comunque d’occhio Elisa Meneghini, la fuoriclasse russa Angelina Melnikova, Giada Grisetti e Micol Minotti del Centro Sport Bollate, Giulia Bencini e Giulia Cotroneo di Civitavecchia, Alessia Federici della WSA.

Foto: Federginnastica