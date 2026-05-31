Roland Garros 2026, l’Italia cala il tris agli ottavi di finale. Continua la corsa di Auger-Aliassime

I match valevoli per i sedicesimi di finale della parte alta del tabellone caratterizzano il sabato del torneo di singolare maschile del Roland Garros. L’Italia, nonostante l’assenza del suo leader incontrastato, continua a farsi onore e qualifica tre giocatori agli ottavi di finale: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, supera l’ostico esame di americano, continua la sua corsa e approda agli ottavi di finale.

Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, regola lo statunitense Brandon Nakashima 5-7 6-1 7-6(4) 7-6(1) in tre ore e cinquantuno minuti. In apertura di programma si materializza una nuova sorpresa. L’americano Zachary Svajda, numero 85 ATP, doma l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25, 6-3 6-4 3-6 6-4 6-3 in tre ore e cinque minuti e sfiderà negli ottavi di finale Flavio Cobolli. Il giocatore azzurro, testa di serie numero dieci, sfodera una prova maiuscola e maltratta l’americano Learner Tien, diciottesimo favorito del tabellone, 6-2 6-2 6-3 in un’ora e quarantanove minuti.

Matteo Berrettini conferma di aver ritrovato la propria miglior versione e, dopo una battaglia di oltre cinque ore in cui salva due match point, elimina l’argentino Francisco Comesana, numero 112 ATP, 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) ed ora incrocerà ancora un giocatore argentino. In una giornata nella quale le maratone sono ancora protagoniste, il titolo di più lunga spetta a Juan Manuel Cerundolo. L’argentino, autore dell’eliminazione di Jannik Sinner, piega lo spagnolo Matin Landaluce 6-4 6-7(9) 7-6(4) 6-7(9) 7-6(8) in sei ore e tre minuti.

L’instancabile Matteo Arnaldi batte il belga Raphael Collignon 6-4 6-7(5) 5-7 6-4 7-6(4) in cinque ore e tre minuti. La splendida prestazione conferma che la strada intrapresa per tornare ai propri livelli è quella giusta. Sulla strada del giocatore ligure ci sarà ora l’ostico esame Frances Tiafoe. L’americano, testa di serie numero 19, esce alla distanza in maniera prepotente e rimonta il portoghese Jaime Faria 4-6 6-7(2) 7-6(4) 6-1 6-2 in quattro ore e cinque minuti. Si ferma al terzo turno la corsa di Moise Kouame. Il cileno Alejandro Tabilo rimonta la giovanissima promessa francese 4-6 6-3 6-4 7-6(9) in tre ore e quarantatré minuti.