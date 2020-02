Basket, l’Olimpia Milano comunica gli infortuni di Nedovic e Burns: entrambi saltano il Khimki

Brutte notizie per l’Olimpia Milano in vista della partita di Eurolega contro il Khimki. La società del capoluogo lombardo ha infatti appena diramato un comunicato nel quale rende noti gli infortuni di Nemanja Nedovic e Christian Burns, che saranno costretti a saltare la sfida del Mediolanum Forum di domani sera.

Per quanto riguarda Nedovic, si tratta di uno stiramento al muscolo adduttore della gamba destra che sarà rivalutato all’inizio della prossima settimana. Per Burns, invece, il problema consiste in un’infiammazione al ginocchio sinistro, per la quale ci saranno nuovi accertamenti nel corso della settimana ventura.

Nedovic ha comunque voluto rassicurare i tifosi sul proprio profilo Twitter: “Un paio di giorni e sarò di nuovo pronto” questo il messaggio del ventottenne serbo.

Credit: Ciamillo