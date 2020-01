LIVE Sinner-Purcell 7-6, 6-2, 4-4, Australian Open 2020 in DIRETTA; match rinviato a domani per la pioggia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA

FABIO FOGNINI SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL MATCH – IL VIDEO

FABIO FOGNINI VUOLE TORNARE A CASA: “QUANDO IL PRIMO BIGLIETTO DELLA EMIRATES?”

Loading...

Loading...

L’ANDAMENTO DI SINNER-PURCELL FINO ALLA SOSPENSIONE

IL PROGRAMMA DELLA PROSECUZIONE DI SINNER-PURCELL

VIDEO: LA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

IL PROGRAMMA DELLA PROSECUZIONE DI TRAVAGLIA-GARIN

IL PROGRAMMA DELLA PROSECUZIONE DI FOGNINI-OPELKA

9.23: Tutti i match sui campi non coperti da tetto (quindi che non si chiamino Rod Laver Arena, Margaret Court Arena o Melbourne Arena) sono stati cancellati per la giornata di oggi. Sinner-Purcell, dunque, non terminerà in questa giornata e verrà riprogrammato questa notte per la sua conclusione. Non ci rimane, dunque, che salutare tutti i lettori di OA Sport e augurare un buon proseguimento di giornata.

8.00: Gli organizzatori degli Australian Open continuano a prendere tempo nella speranza che il tempo migliori e si possa tornare a giocare. Ora è il rinvio è fissato non prima delle 9.30 italiane.

La pioggia persiste a Melbourne. Nuova sospensione fino alle 8.30 Italiane

Ancora posticipato il rientro in campo di Sinner e Purcell. Non prima delle 7.30 italiane.

Ennesimo rinvio. Non si gioca prima delle 7.00.

Non si torna in campo prima delle 6.00, ma continua a piovere a Melbourne…..

Riprenderemo la nostra diretta appena Sinner e Purcell rientreranno in campo. Ricordiamo che Jannik aveva vinto i primi due set per 7-6 6-2, mentre nel terzo si era sul 4-4.

Si sapeva dell’arrivo della pioggia. La pausa potrebbe essere molto lunga, visto che le previsioni danno precipitazioni per tutta la giornata.

Piove molto forte adesso a Melbourne. I due giocatori abbandonano il campo.

SI FERMA NUOVAMENTE IL GIOCO!

30-15 Accelerazione di Sinner di dritto. Ora sta piovendo in maniera abbastanza importante.

4-4 Controbreak di Purcell, con Sinner che sbaglia il dritto.

15-40 Sinner annulla la prima con un bel dritto.

0-40 Ci sono tre palle del controbreak per Purcell.

0-30 Sinner mette il dritto in corridoio.

4-3 Game per Purcell che accorcia le distanze.

40-30 Prima vincente di Purcell.

30-30 Jannik domina lo scambio e poi chiude con lo smash.

30-0 Sinner sbaglia con il dritto.

4-2 Sinner tiene il servizio e allunga.

40-15 Subito prima vincente di Sinner.

Si riprende a giocare.

Arriva la pioggia. Gioco interrotto. Vediamo se si potrà riprendere a breve.

30-15 Vincente di Sinner.

3-2 BREAK SINNER! Scappa via il dritto di Purcell

30-40 Smash vincente e palla break per Sinner.

30-30 Bella chiusura a rete per Jannik.

30-15 Purcell sbaglia di rovescio.

30-0 Servizio vincente di Purcell.

2-2 Jannik tiene a zero il servizio.

40-0 Game che vola via.

30-0 Prima vincente di Sinner.

HA PERSO SHAPOVALOV! Il possibile prossimo avversario di Sinner sarà dunque l’ungherese Marton Fucsovics.

1-2 Purcell annulla due palle break e tiene il servizio.

A-40 Sul nastro il dritto di Sinner.

40-40 Purcell annulla tutto con un bel rovescio incrociato.

40-A C’è un’altra palla break per Jannik.

40-40: Lunga la risposta dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SINNER!

30-30 In rete la volée di Purcell.

15-15 Grande accelerazione di Sinner.

1-1 Sinner tiene il servizio.

40-15 Prima vincente dell’azzurro.

30-0 Ottima accelerazione di dritto per Sinner.

0-1 Stecca la risposta Sinner e Purcell vince il primo game del terzo set.

40-30 Sinner affossa il dritto.

30-30 Vincente di dritto per l’azzurro.

0-15 Primo quindici per Jannik.

6-2 SECONDO SET SINNER! L’azzurro fa sua anche la seconda frazione, totalmente dominata.

40-15 Ci sono due set point.

30-15 Lungo il rovescio dell’australiano.

15-15 In rete la palla corta di Purcell.

5-2 Sinner sbaglia una comoda volée

40-0 Purcell chiude bene a rete.

30-0 Due errori di dritto di Sinner.

5-1 Palla corta perfetta e set ormai in tasca

40-15 Ancora un vincente per Jannik.

30-15 Dritto vincente di Sinner.

Si riprende a giocare.

Purcell ha chiesto l’intervento del fisioterapista.

4-1 ALTRO BREAK DI SINNER!

40-A Palla break per l’azzurro.

40-40 Pazzesca risposta di rovescio di Sinner.

40-30 Sinner affossa il rovescio.

30-30 Sinner chiude bene al volo.

30-15 Sinner sbaglia con il dritto.

3-1 Jannik conferma il break e allunga.

40-15 Ace di Jannik.

30-15 Smash vincente di Jannik.

2-1 BREAK SINNER! C’è il passante da parte dell’azzurro.

40-A PALLA BREAK SINNER!

40-40 Incredibile errore a due passi dalla rete di Purcell.

40-15 Servizio e dritto per l’australiano.

30-15 Purcell affossa il dritto.

30-0 Ottima accelerazione di dritto di Purcell.

1-1 Sinner tiene a zero il servizio.

40-0 Altro quindici per Sinner.

30-0 Lungo il passante di rovescio di Purcell.

0-1 Primo game del secondo set per Purcell.

40-15 Lungo il dritto di Sinner.

30-15 Purcell chiude a rete.

15-15 Doppio fallo di Purcell.

7-6 PRIMO SET JANNIK SINNER! Una prima frazione sofferta, ma che alla fine l’altoatesino riesce a fare sua al tiebreak dopo quasi un’ora di gioco.

7-2 Smash fuori di Purcell!

6-2 Ci sono quattro set point per Jannik Sinner.

5-2 Ottimo scambio vinto da Sinner.

4-2 Sbaglia Purcell e arriva il mini-break per Jannik.

3-2 Altra prima vincente dell’azzurro.

2-2 Prima vincente di Sinner

1-2 Ancora Sinner sbaglia con il dritto.

1-1 Rimedia subito Jannik con una bella risposta di rovescio.

0-1 Brutto errore con il dritto per Sinner.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK!

A-40 Ace di Purcell.

40-40 Splendido colpo in allungo di Sinner a ridosso della rete.

A-40 Prima vincente di Purcell.

40-40 Purtroppo Sinner affossa il dritto.

40-A Pazzesco passante in corsa di Sinner che trova un pezzo di riga e si procura un altro set point.

40-40 Purcell sbaglia con il dritto.

A-40 Servizio e dritto dell’australiano.

40-40 Ace di Purcell.

40-A SET POINT SINNER!

40-40 Lungo il dritto di Purcell.

40-30 In rete il rovescio in corsa dell’altoatesino.

30-30 Risposta perfetta di Sinner.

30-15 Bel passante dell’australiano.

15-15 Jannik comanda lo scambio e alla fine Purcell sbaglia.

6-5 Sinner tiene a zero il servizio e si porta avanti.

40-0 Game che sta volando via.

30-0 Errore di Purcell.

5-5 BREAK DI SINNER! Altro brutto errore dell’australiano e Jannik pareggia.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Purcell commette un ingenuo errore.

30-15 Bella volée di Purcell.

15-15 Finisce in corridoio il rovescio di Sinner.

4-5 Sinner accorcia le distanze, ma ora Purcell serve per il primo set.

40-15 Altra ottima prima.

30-0 Prima vincente di Sinner.

3-5 Purcell allunga nel primo set.

40-15 Sinner ancora fuori giri con il dritto.

30-15 Sinner spara il dritto fuori.

15-15 Bella risposta di Jannik.

3-4 Arriva il break di Purcell, che trova il passante di dritto.

15-40 Super accelerazione di Purcell e altre due palle break per lui.

15-30 Rovescio vincente dell’australiano.

15-15 Purcell mette in corridoio la risposta.

3-3 Purcell chiude bene a rete.

40-30 Servizio e dritto per Purcell.

30-30 Fuori di poco la risposta di Jannik.

15-30 Fantastico passante di rovescio di Sinner.

15-15 Fuori di poco la volée in allungo di Sinner.

3-2 Importantissimo game vinto da Sinner, che ha annullato tre palle break.

A-40 Altro scambio duro e vinto da Jannik.

40-40 Ancora parità.

A-40 Sinner chiude con il rovescio.

40-40 Sinner annulla tutto con una bella prima.

40-A C’è una terza palla break per Purcell. Brutto errore di rovescio di Sinner.

40-40 Anche la seconda palla break scappa via. Lungo il dritto di Purcell.

30-40 Scambio durissimo e alla fine riesce a vincerlo Sinner.

15-40 Ci sono due palle break per l’australiano.

15-30 Sinner sbaglia con il dritto.

2-2 Lunga la risposta dell’azzurro. Purcell pareggia.

40-15 Ottima prima dell’australiano.

30-15 Sinner sbaglia un comodissimo dritto.

2-1 Bel rovescio incrociato dell’azzurro che conquista il secondo game della sua partita.

A-40 Lunga la risposta dell’australiano.

40-40 In rete il dritto di Jannik.

40-30 Sinner accelera bene e Purcell non riesce a tenere in campo il dritto.

30-30 Lungo il dritto di Purcell.

15-30 Brutto errore con il dritto per l’azzurro.

1-1 Lunga la risposta di Sinner.

40-30 Ottima accelerazione di Purcell

30-30 Fantastico passante in corsa di Sinner.

1-0 Sinner scende a rete e il recupero di Purcell è fuori.

40-30 Altra prima vincente di Jannik.

30-30 In rete il rovescio di Sinner.

30-15 Ottima prima dell’azzurro.

15-0 Subito primo quindici della partita per Jannik.

INIZIA IL MATCH E SERVE SINNER!

2.47: Sinner e Purcell stanno ultimando il riscaldamento.

2.44: Per entrambi si tratta del primo match in carriera nel tabellone principale degli Australian Open.

2.40: Il vincente del match tra Sinner e Purcell affronterà quello della sfida tra Shapovalov e Fucsovics. L’ungherese ha vinto il primo.

2.38: E’ finito il match femminile che precedeva l’inizio di Sinner-Purcell. Tra un quarto d’ora dovrebbero entrare in campo i due giocatori.

2.30: il match tra Sinner e Purcell comincerà al termine della sfida tra Martic e McHale, valevole per il primo turno del singolare femminile.

Il programma di Lunedì 20 Ottobre – Il tabellone di Jannik Sinner – I match italiani di Lunedì 20 Gennaio

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Max Purcell, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana (non si gioca prima delle 2.30) e segnerà l’esordio assoluto a Melbourne per il giovane altoatesino.

Un match molto atteso perchè, dopo lo strabiliante anno scorso, ci sono grandissime aspettative sull’azzurro. Come detto è la prima volta che Sinner è presente nel tabellone principale degli Australian Open e sicuramente il sorteggio è stato benevolo con l’attuale numero 79 del mondo, visto che affronterà l’australiano Max Purcell, che ha ricevuto una wild card. Il 21enne di Sydney è attualmente al numero 216 del ranking ATP e giocherà il suo primo match in un main draw di uno Slam.

Sicuramente un esordio abbastanza abbordabile per Jannik, che punta ad accedere al secondo turno dove lo attenderà con ogni probabilità Denis Shapovalov. L’altoatesino ha cominciato la stagione un po’ con il freno a mano tirato, ma ben sapendo di focalizzare l’inizio della preparazione proprio su questo torneo. Sinner ha fatto comunque una bella partita contro Benoit Paire nel primo turno di Auckland, con il francese, poi finalista del torneo, che si è imposto in tre set. Purcell, invece, ha cominciato la sua stagione con il Challenger di Canberra, perdendo subito al primo turno dal cinese Zhang.

C’è il pericolo pioggia per questo match. Infatti sono previste precipitazioni lungo tutta la giornata e che potrebbero causare importanti slittamenti nel programma odierno. Una buona notizia sicuramente per il clima, con la situazione dell’aria abbastanza compromessa per gli incendi che stanno devastando tutta l’Australia nelle ultime settimane.

La sfida tra Jannik Sinner e Max Purcell inizierà non prima delle ore 2.30 italiane o comunque al termine del match femminile tra Martic e McHale. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo