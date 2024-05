Manila Esposito: da Torre Annunziata al trono d’Europa. Il trionfo di abnegazione e caparbietà. E alle Olimpiadi…

Manila Esposito fece il proprio vero esordio internazionale tra le seniores ai Mondiali 2022, quando venne inserita nel quintetto anche a causa degli infortuni di Asia D’Amato ed Elisa Iorio. Fu un debutto di fuoco per la classe 2006, che comunque non si tirò indietro e assicurò un contributo importante alla causa tricolore, considerando che era un’esordiente in un contesto decisamente probante. Incappò in una serie di errori al corpo libero in una serata storta per tutta la Nazionale, che nonostante cinque cadute riuscì a chiudere in quinta posizione nella finale a squadre, a un punto dal podio.

Si vedeva del potenziale in questa ragazza di Torre Annunziata, trapiantata a Civitavecchia (in provincia di Roma) per crescere sotto la guida della sua storica allenatrice Camilla Ugolini. Bastava avere un po’ di fiducia non tanto nel talento (cristallino) di questa ginnasta, ma soprattutto nella sua abnegazione, nella sua smania di migliorarsi, nel suo desiderio di crescere e perfezionarsi, nella sua disponibilità al sacrificio. A Liverpool è iniziata una scalata graduale e dirompente, che tappa dopo tappa ha condotto la campana in una nuova dimensione.

Nel 2023 i primi podi in Coppa del Mondo (vittoria al volteggio e secondo posto al corpo libero a Cottbus) e il successo al mitico Trofeo di Jesolo (che ha sempre lanciato future campionesse…), poi gli Europei di Antalya chiusi con gli argenti nella gara a squadra e alla trave. Manila Esposito incrementava le note di partenza su tutti gli attrezzi, ritoccava verso l’alto l’esecuzione dei vari esercizi, ma soprattutto acquisiva quella sicurezza nei propri mezzi che è fondamentale per esprimersi a certi livelli. Il podio continentale ha probabilmente fatto scattare una molla definitiva, tanto che ai Mondiali dello scorso anno è stata una leader impattante insieme ad Alice D’Amato, strappando il pass di squadra per le Olimpiadi di Parigi 2024 e un buon nono posto nell’all-around.

Nel giro di un anno e mezzo si è passati da una ragazza un po’ intimorita al ballo delle debuttanti a una Campionessa d’Europa fatta e finita. Nel concorso generale individuale, l’evento che premia la ginnasta più completa su tutti gli attrezzi, ha scaldato il pubblico della Fiera di Rimin. Terza italiana a riuscirci dopo Vanessa Ferrari nel 2007 e Asia D’Amato nel 2022. Con un punteggio rilevante di 55.432 che ai Mondiali 2023 sarebbe valso il quarto posto. Nell’ultimo biennio si è allenata all’Accademia di Brescia sotto gli occhi del DT Enrico Casella e accanto alle altre Fate, stimolandosi l’un l’altra per migliorarsi. Dopo una vita passata a Civitavecchia, cresciuta e coccolata dall’impeccabile allenatrice Camilla Ugolini che ha subito intravisto il suo potenziale, Manila Esposito ha definitivamente spiccato il volo ed è maturata.

Solida, concreta, impeccabile in esecuzione. Sono da ammirare le splendide linee e la grande acrobatica alla trave, l’eleganza e l’innata pulizia al corpo libero, la potenza alle parallele asimmetriche. Al volteggio ha un avvitamento e mezzo, se riuscisse a mettere nelle gambe il doppio potrebbe fare un ulteriore salto in avanti. Anche se ormai l’azzurra è già tra le grandi. Da Campionessa d’Europa all-around andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024: sarà ai Giochi per la prima volta, tra l’altro ancora da minorenne (spegnerà le candeline il 2 novembre), e potrebbe davvero essere un’outsider per le posizioni di rilievo, oltre a essere un pilastro irrinunciabile delle Fate. Una piccola gigante che ce l’ha fatta, prendendosi spazio sotto i riflettori piano piano, con timidezza e semplicità, grazie a delle doti fragorose.