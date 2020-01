LIVE Fognini-Opelka 3-6 6-7 (3) 6-4, 6-3, 7-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: impresa epica dell’azzurro che rimonta da 0-2 e vince al super tie break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA RIMONTA EPICA DI FABIO FOGNINI

IL PROSSIMO AVVERSARIO DI FABIO FOGNINI AL SECONDO TURNO DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2020

CLICCA QUI PER IL LIVE DELLA PROSECUZIONE DI SINNER-PURCELL (SECONDO MATCH DALLE 00.30)

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DEGLI AUSTRALIAN OPEN DALLE 00.30 (21 GENNAIO)

3.56: grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide degli azzurri agli Australian Open e buona notte

3.55: Al secondo turno Fognini affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Thompson e il kazako Bublik

3.53: Un altro Fognini quello visto oggi in campo a Melbourbne. Ha trovato la chiave per far spostare Opelka e mandare in tilt lo statunitense. Dal doppio fallo del 40-15 sul 2-2, Fognini non ha più ceduto un punto sul proprio servizio!

10-5 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FOGNINI COMPLETA LA RIMONTA CON UNA RISPOSTA PERFETTAAAAAAA!!! L’azzurro è al secondo turno

9-5 Il servizio di Opelka

9-4 E’ in campo il dritto di Fognini!!!!

8-4 servizio e dritto di Fognini!

7-4 Il servizio di Opelka

7-3 Esce di pochissimo il passante incrociato di Fognini

7-2 Il servizio di Fognini!

6-2 Se ne va il dritto di Opelka

5-2 Lo smash di Fognini!

4-2 Il passante di rovescio di Fognini

3-2 In rete il rovescio di Opelka

2-2 La prima di Fognini

1-2 In corridoio il passante di Fognini

1-1 In rete la risposta di Fognini

1-0 Esce il dritto di Opelka

6-6 Ace Opelka. Si va al super tie break. Si arriva a 10 punti

40-0 In dritto lungolinea di Opelka

30-0 Esce la risposta di Fognini

15-0 Ace Opelka

6-5 In rete la risposta di Opelka, Fognini torna in vantaggio

40-0 Ace Fognini

30-0 esce la risposta di Opelka

15-0 errore di dritto di Opelka

5-5 Esce la risposta di Fognini

40-0 Ace Opelka

30-0 Il dritto di Opelka sulla riga

15-0 Ace Opelka

5-4 esce la risposta di Opelka e fognini tiene ancora il servizio a 0

40-0 Ace Fognini

30-0 Esce la risposta di Opelka

15-0 Passante meraviglioso di Fognini!

4-4 In rete la risposta di Fognini

Vantaggio Opelka: fortunato lo statunitense che trova demivolèe e nastro a dargli una mano

40-40 esce la volèe di rovescio di Opelka

40-30 In rete la risposta di Fognini

30-30 In rete il dritto di attacco di Opelka

30-15 Ace Opelka

15-15 Ace Opelka

0-15 Il passante di Fognini!

4-3 Fognini. Il servizio dell’azzurro!

40-0 In rete la risposta di Opelka

30-0 Il rovescio lungolinea di Fognini a chiudere uno scambio durissimo

15-0 Esce la risposta di Opelka

3-3 Ace di Opelka che si aggrappa al servizio

40-30 Esce il rovescio di Opelka

40-15 Ace Opelka

30-15 esce il dritto di Fognini

15-15 L’errore di Opelka

15-0 Ace Opelka

3-2 Fognini che serve molto bene, esce la risposta di Opelka

40-15 Doppio fallo Fognini

40-0 In rete la risposta di Opelka

30-0 esce la risposta di Opelka

15-0 Ace Fognini

2-2 In rete il rovescio di Fognini

40-0 terzo ace di Opleka

30-0 Ace Opelka

15-0 Ace Opelka

2-1 Fognini. esce la risposta di Opelka

40-15 Se ne va il dritto di Opelka

30-15 Ace Fognini

15-15 In rete il rovescio di Fognini

15-0 errore di Opelka

1-1. Solita scenata di Fognini che fa solo il gioco di un Opelka in chiara difficoltà e molto nervoso

Vantaggio Opelka: in rete il rovescio di Fognini, che lancia la racchetta e subisce il penalty point. 1-1

40-40 servizio e rovescio lungolinea Opelka

30-40 In rete il rovescio di Opelka

30-30 Doppio fallo Opelka

30-15 In rete la risposta di Fognini

15-15 Ace Opelka

0-15 L’errore di opelka

1-0 Fognini, errore di Opelka di rovescio

40-30 Se ne va la risposta di dritto di Opelka

30-30 in rete il rovescio di Fognini sull’attacco di Opelka

30-15 In rete il rovescio di Opelka

15-15 In rete il rovescio in back di Fognini

6-3 Fognini!! Doppio fallo di Opelka

15-40 In rete il rovescio di Opelka

15-30 Il passante di Fognini

15-15 In rete il dritto di Opelka

15-0 In rete il rovescio di Fognini

5-3 Ace di Fognini che potrà servire per il set

40-15 Spettacolare dritto lungolinea di Fognini!

30-15 Il doppio fallo di Fognini

30-0 In rete la risposta di Opelka

15-0 Ace Fognini

4-3 Il break di Fognini!!! Il passante di rovescio dell’azzurro costringe all’errore Opelka

15-40 Che difesa di Fognini!!!! Opelka mette il rovescio in rete

15-30 Ace di Opelka, un film già visto

0-30 La risposta di Fognini!

0-15 L’errore di Opelka

3-3 In rete il rovescio di Opelka

40-0 Se ne va il rovescio di Opelka

30-0 Il dritto di Fognini costringe all’errore Opelka

2-3 Opelka. Ancora il dritto dello statunitense

40-15 Scambio durissimo, Opelka trova il rovescio lungolinea

30-15 Il dritto di Fognini

30-0 Ace Opelka

15-0 L’errore di Fognini

2-2 Ace di Fognini

40-15 In rete la risposta di Opelka

30-15 La smorzata di Fognini apre il campo all’azzurro per il facile rovescio

15-15 L’errore di Fognini

1-2 Opelka. La sistema col servizio, praticamente con quattro ace Opelka e torna in vantaggio

40-30 Ace Opelka

30-30 Esce la risposta di Fognini

15-30 Ace Opelka

0-30 Se ne va il dritto di Opelka

0-15 Out il rovescio di Opelka

1-1 Esce la risposta di opelka40-30 In rete il dritto di Opelka a chiudere uno scambio durissimo

30-30 Stecca di dritto Opelka

15-30 L’accelerazione di Opelka

15-15 La volèe bassa di rovescio di Fognini

0-15 Errore Fognini

0-1 Opelka, in rete in rovescio di Fognini

40-15 Il dritto incrociato di Opelka

30-15 Errore di Fognini

6-4 In rete il dritto di Opelka e Fognini accorcia le distanze: 3-6, 6-7, 6-4

40-30 esce il dritto di Opelka che colpisce il nastro

30-30 Bravo Fognini che costringe all’errore Opelka

15-30 In rete il dritto di attacco di Fognini

15-15 In rete il rovescio di Opelka

0-15 errore di Fognini

5-4 Fognini: ace Opelka

40-30 Esce il dritto di Opelka

40-15 In rete il dritto di Opelka

40-0 Ancora ace Opelka

30-0 Ace Opelka

15-0 Vincente il dritto di Opelka

5-3 Fognini: se ne va la risposta di Opelka

40-15 Il dritto di Fognini

30-15 Esce il dritto di Fognini

30-0 Servizio e dritto di Fognini

4-3 Fognini: Opelka mette a segno un altro ace e tiene il servizio

Vantaggio Opelka: il servizio dello statunitense

Parità: In rete il rovescio incrociato di Opelka

Vantaggio Opelka: ace dello statunitense

40-40 Dritto in contropiede di Opelka

30-40 Sbaglia ancora Opelka, palla break

30-30 Il dritto lungolinea di Opelka

15-30 Ancora un errore di Opelka

0-15 esce il rovescio di Opelka

4-2 Fognini: in rete il dritto di Opelka

vantaggio Fognini: l’errore di Opelka

40-40 se ne va il dritto di Fognini

40-30 L’errore di Opelka

30-30 In rete il dritto di Fognini

30-15 Se ne va la risposta di Fognini

15-15 Stecca di dritto Fognini

15-0 errore di rovescio di Opelka

3-2 Fognini! Con break. Sbaglia il dritto Opelka

15-40: Doppio fallo Opelka

15-30 in corridoio il dritto di Opelka

15-15 Il servizio dello statunitense

0-15 L’errore di Opelka

2.06: Il rovescio lungolinea di Fognini!!! 2-2. Tiene il servizio a 0 l’azzurro

2.05: Più reattivo Fognini in questo secondo avvio di gara, avanti 30-0 nel quarto game del secondo set

2.02: Opelka tiene il servizio a 0 etorna avanti 2-1 nel terzo set

2.00: Tiene il servizio Fognini a 0: 1-1 nel terzo parziale, Opelka è avanti 2-0 nei set

1.50: Tra pochi istanti riprenderà il match

L’ORDINE DI GIOCO DI MARTEDI’ 21 GENNAIO

GLI ITALIANI IN CAMPO DOMANI

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL

LA CRONACA DI FOGNINI-OPELKA

IL PROGRAMMA DELLA PROSECUZIONE DI FOGNINI-OPELKA

FABIO FOGNINI SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL MATCH – IL VIDEO

FABIO FOGNINI VUOLE TORNARE A CASA: “QUANDO IL PRIMO BIGLIETTO DELLA EMIRATES?”

VIDEO: LA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

IL PROGRAMMA DELLA PROSECUZIONE DI TRAVAGLIA-GARIN

IL PROGRAMMA DELLA PROSECUZIONE DI SINNER-PURCELL

LA VITTORIA DI NOVAK DJOKOVIC

VIDEO LE DICHIARAZIONI DI MATTEO BERRETTINI

VIDEO GLI INCONTRI DELLA NOTTE ITALIANA

I MATCH MASCHILI DEL MATTINO ITALIANO

I MATCH FEMMINILI DEL MATTINO ITALIANO

Arriva la conferma, da Eurosport, che tutti i match ancora da disputare (outdoor) sono stati cancellati. Pertanto, Sinner, Fognini, Travaglia e Giustino non torneranno in campo quest’oggi.

8.00: Gli organizzatori degli Australian Open continuano a prendere tempo nella speranza che il tempo migliori e si possa tornare a giocare. Ora è il rinvio è fissato non prima delle 9.30 italiane.

7.10: La pioggia prosegue ad essere protagonista a Melbourne e il rinvio ora si è protratto alle 8.30 italiane

6.50: La pioggia continua a cadere incessantemente su Melbourne e il rinvio ora è alle 07.30 italiane.

6.05: L’organizzazione fa sapere che la sospensione dei match durerà almeno fino alle ore 07.00 italiane.

5.43: Davvero difficile capire se e quando il gioco potrà riprendere sui campi a Melbourne. La pioggia continua a cadere incessantemente e si gioca solo sul Centrale e sul Margaret Court Arena.

5.40: Stando a quanto viene comunicato dall’organizzazione, non si scenderà in campo almeno fino alle 16.00 locali, quindi fono alle 06.00 italiane.

Il gioco si ferma nuovamente per l’arrivo della pioggia.

Out il dritto incrociato di Fognini e 1-0 Opelka in questo terzo set, l’azzurro andrà a servire.

40-30 In rete il rovescio di Fognini che non riesce mai ad entrare nello scambio.

30-30 Lungo il pallonetto difensivo di Fognini.

15-30 Ace centrale di Opelka.

0-30 Altro errore di Opelka, che forza con il dritto.

0-15 Lungo il dritto in manovra dell’americano.

Si riprende con Opelka al servizio.

3-7 Servizio vincente al centro di Opelka e l’americano guida 6-3 7-6 (3). Fognini in seria difficoltà.

3-6 Sbaglia con l’attacco di rovescio Fognini (corto) e passante di rovescio di Opelka.

3-5 Out il dritto di Opelka nello scambio da fondo.

2-5 Sbaglia con il dritto Opelka, che perde uno dei due mini break di vantaggio. Ora Fognini con due servizi a disposizione

Si riprende a giocare dopo una breve interruzione!

Attenzione, si ferma il gioco per l’arrivo della pioggia!

1-5 Grande giocata con il dritto di Opelka che lascia fermo Fognini. L’americano vicinissimo al successo del secondo parziale.

1-4 Out il dritto di Fognini, che distrugge la racchetta e si prende anche il warning. Momento davvero complicato per il ligure. Opelka ora avrà a disposizione due servizi.

1-3 Fuori di un nulla il passante di dritto di Opelka.

0-3 Non controlla la risposta di dritto Fognini e l’americano gestisce bene i turni in battuta. Ora sarà la volta del ligure.

0-2 Ace esterno di Opelka.

0-1 Stecca con il dritto Fognini e mini break di vantaggio per Opelka che avrà due servizi a disposizione.

Turno al servizio perfetto di Opelka e dunque si andrà al tie-break in questo 2° set. Fognini sarà il primo a servire.

Bravo Fognini, con una buona percentuale di prime di servizio, ad assicurarsi il tie-break in questo 2° set, avanti 6-5. L’americano Opelka andrà in battuta per rimanere nel parziale.

Rovescio in rete di Fognini e 5-5 nel 2° set. L’azzurro andrà a servire.

Vantaggio Opelka, prima solida dell’americano e smash risolutivo.

40-40 Stecca con il dritto Opelka e si va ai vantaggi.

40-30 Ace centrale di Opelka.

30-30 Grande seconda di servizio di Opelka e rovescio in rete di Fognini.

15-30 Bravo Fognini, aggredisce molto bene in risposta e conclude con il rovescio.

15-15 Ace esterno di Opelka.

0-15 Affossa il dritto in rete Opelka.

Splendido game di Fognini che tiene il servizio a zero e si porta sul 5-4 nel secondo set. Ora Opelka dovrà servire per rimanere nella frazione

15-0 Grande accelerazione di dritto incrociato di Fognini, niente da fare per Opelka.

Ace centrale di Opelka e 4-4 nel secondo set. Fognini andrà a servire.

40-0 Scappa il dritto all’azzurro in risposta.

30-0 Stecca il dritto in corsa Fognini e altro punto non giocato bene dal ligure.

15-0 Servizio e smash potentissimi di Opelka, niente da fare per Fognini.

Bravo il ligure che, con uno splendido tocco di rovescio, si porta a casa il settimo game del secondo set: 4-3 per lui e ora Opelka a servire.

40-30 Altro rovescio sbagliato da Fognini, troppo nervoso in questo match.

40-15 Il dritto di Opelka termina la sua corsa in rete.

30-15 Bravo Fognini, chiama a rete Opelka e lo passa con uno splendido passante incrociato di rovescio.

15-15 Fortunato l’americano a colpire il nastro, costringendo il ligure a venire a rete e non riuscendo a difendersi in questa circostanza.

15-0 Opelka affossa il rovescio in rete.

Ai vantaggi la spunta Opelka con il servizio e 3-3 nel 2° set. Fognini, molto nervoso, va a servire.

Si salva ancora una volta il ligure con la prima di servizio e 3-2 per lui nel 2° set. Opelka ora alla battuta.

Vantaggio Fognini, splendida prima di servizio e niente da fare per Opelka.

40-40 Si salva Fognini con un colpo di controbalzo e palla break annullata.

30-40 Affossa il passante di rovescio in rete Fognini e nuova palla break per Opelka.

30-30 Bel dritto in manovra di Fognini e Opelka arriva in ritardo.

15-30 Dritto anomalo ben eseguito da Fognini ed out il rovescio dell’americano.

0-30 Rovescio in rete di Fognini che continua a far tanta fatica a trovare ritmo.

0-15 Splendida accelerazione di dritto di Opelka, che lascia fermo Fognini.

Game perfetto di Opelka al servizio e 2-2 nel 2° set. L’azzurro andrà a servire.

Ace centrale di Fognini e a zero l’azzurro tiene il servizio. Lo score gli è favorevole nel 2° set, avanti 2-1. Ora Opelka alla battuta.

40-0 Splendido cross di dritto lungolinea di Fognini.

30-0 Ace centrale di Fognini.

15-0 Scappa il rovescio in back a Opelka in manovra.

Copre molto bene la rete Opelka e 1-1 nel 2° set. Fognini andrà a servire.

40-15 Ottimo passante di rovescio di Fognini che stavolta trova bene la misura del proprio colpo.

40-0 Rovescio fuori misura di Fabio e tre palle dell’1-1 per Opelka in questo 2° set.

30-0 Sbaglia la risposta Fognini, che sfoga la sua frustrazione scagliando la racchetta a terra.

15-0 Smash risolutivo di Opelka che, seguendo bene l’accelerazione di dritto, ottiene il punto.

1-0 Fognini nel 2° set, il ligure annulla tre palle break e si porta in vantaggio. Ora sarà la volta di Opelka al servizio.

Vantaggio Fognini, out la volée di rovescio dell’americano.

40-40 Gioca troppo corto Fabio e il dritto anomalo di Opelka è una sentenza.

Vantaggio Fognini, scappa il rovescio in back all’americano.

40-40 Bel dritto incrociato di Fognini che annulla la terza palla break del game.

30-40 Ottimo dritto di controbalzo di Fognini che sceglie bene la traiettoria lungolinea.

15-40 Affossa il dritto Opelka in risposta.

0-40 Ancora troppo morbido Fognini da fondo e Opelka ne approfitta e tre palle break per lui.

0-30 Troppo lento in uscita dal servizio Fognini e altro errore.

0-15 Sbaglia ancora Fognini, che non controlla il dritto di Opelka.

Si riprende con Fognini al servizio.

6-3 per Opelka in questo primo set. Fognini paga a carissimo prezzo il servizio perso nell’ottavo game ed è sotto nello score.

40-0 Ace esterno di Opelka e tre set-point.

30-0 Grande giocata a rete di Opelka sul passante di rovescio stretto di Fognini.

15-0 Ace centrale di Opelka.

Game orribile di Fognini che perde il servizio e ora Opelka, avanti 5-3, andrà a servire per il primo set.

0-40 Attenzione! Tre palle break per Opelka su una splendida accelerazione di dritto.

0-30 Altro errore di Fabio in questo caso con il rovescio.

0-15 Troppo molle sulle gambe Fognini e rovescio sbagliato.

Fuori misura la risposta di dritto di Fognini e 4-3 per Opelka in questo primo set, dominato fino ad ora dai servizi. Il ligure ora in battuta.

40-15 Sbaglia con lo slice di rovescio Fognini, punto regalato dal ligure.

30-15 Fuori il dritto incrociato di Opelka che, ogni volta che si superano i cinque colpi, fa sempre fatica a fare punto.

30-0 Scappa il rovescio lungolinea a Fognini, da posizione molto complicata.

15-0 Prima molto potente al centro di Opelka e niente da fare per Fognini.

Lunga la risposta di dritto di Opelka e 3-3 nel 1° set. L’americano andrà a servire.

40-14 Servizio vincente al centro del ligure e due palle del 3-3 nel 1° set per lui.

30-15 Bravo Fognini in manovra, fa spostare Opelka e conclude molto bene con il rovescio lungolinea.

15-15 Doppio fallo per Fognini.

15-0 Ottimo servizio-dritto per Fognini e Opelka fatica a spostarsi lateralmente.

Affossa in rete il passante di rovescio Fognini e dunque 3-2 per Opelka in questo 1° set. Non ci sono stati break fino ad ora e l’azzurro andrà a servire.

Vantaggio Opelka, grande prima a uscire dell’americano e niente da fare per Fognini.

40-40 Affossa il dritto in rete Opelka che fatica a spostarsi in avanzamento.

40-30 Servizio-dritto per Opelka e palla del 3-2 nel primo set in suo favore.

30-30 Out il dritto di Opelka, nel suo tentativo d’attacco.

30-15 Ace centrale di Opelka.

15-15 Risponde Fognini con una splendida accelerazione di rovescio lungolinea.

15-0 Ottimo rovescio lungolinea di Opelka e niente da fare per Fognini.

Bravo Fognini ad aprirsi il campo con il servizio e a chiudere con il dritto incrociato, costringendo Opelka a un difficile recupero. 2-2 nel 1° set e lo statunitense andrà a servire.

40-30 Doppio fallo di Fognini.

40-15 Grande prima al centro di Fognini e out il dritto in risposta dell’americano.

30-15 Servizio-dritto di Fabio e niente da fare per Opelka.

15-15 Sbaglia il pallonetto Fognini, dopo aver chiamato a rete l’americano con una smorzata.

15-0 Ottima prima al corpo di Fognini e out il rovescio di Opelka.

Colpisca male con il rovescio Fognini e 2-1 Opelka in questo primo set. Il ligure andrà a servire.

40-15 Dritto in rete di Opelka.

40-0 Splendido smash in sicurezza dell’americano che attacca molto bene dopo un servizio profondo.

30-0 Prima al corpo di Opelka e Fognini non controlla la battuta del rivale.

15-0 Ace centrale di Opelka che continua a servire molto bene.

Game Fognini, con un ottimo attacco di dritto l’azzurro fa suo il gioco. 1-1 nel 1° set e Opelka a servire.

40-0 Ace centrale di Fognini e tre palle dell’1-1 nel 1° set per lui.

30-0 Stecca con il dritto Opelka nello scambio.

15-0 Scappa il rovescio a Opelka nello scambio da fondo.

Ace esterno di Opelka e 1-0 per l’americano in questo primo set. Fognini andrà a servire.

Vantaggio Opelka, gioca troppo corto Fognini e l’americano affonda con il rovescio incrociato.

40-40 Servizio potentissimo ad uscire dell’americano che annulla così la chance break a Fognini.

30-40 Affossa il dritto in rete Opelka e prime palle break per l’azzurro!

30-30 Grande risposta di rovescio d’incontro di Fognini e Opelka non trova l’impatto corretto con la palla.

30-15 Ace a uscire di Opelka da destra, niente da fare per Fognini.

15-15 Ace centrale di Opelka che inizia con il suo colpo preferito.

0-15 GRANDE INIZIO DI FOGNINI! Passante stretto di dritto e Opelka fermo.

Si comincia con Opelka al servizio!

3.13: Fognini e Opelka hanno ultimato il riscaldamento e sono pronti per cominciare.

3.11: I giocatori fanno il loro ingresso in campo, pronti per il riscaldamento.

3.09: L’americano è il maestro degli aces, il tennista italiano dovrà davvero superarsi in risposta per avere la meglio contro un avversario già battuto a novembre in Coppa Davis.

3.06: Fognini ha giocato la ATP Cup uscendo nella fase a gironi e poi ha perso al secondo turno dell’ATP di Auckland contro Feliciano Loopez mentre Reilly Opelka si è inchinato a Pablo Cuevas nella sua unica partita giocata ad Adelaide.

3.03: Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e ha già messo nel mirino un possibile ottavo di finale che sembra essere alla portata ma ora bisogna rimanere con i piedi per terra e sconfiggere il bombardiere americano.

2.59: Fabio partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare il tonico avversario se vorrà proseguire la propria avventura nella terra dei canguri e regalarsi il secondo turno contro il vincente di Thompson-Bublik.

2.54: E termina qui dunque il match tra Querrey e Coric, con l’americano che si impone per 6-3 6-4 6-4. Tra poco quindi in campo Fognini contro Opelka.

2.51: Attenzione! C’è il break di Querrey! L’americano conduce 5-4, con break nel terzo set contro Coric. Lo statunitense andrà a servire per il match.

2.48: Persiste l’equilibrio tra Querrey e Coric nel terzo set: 4-4 lo score, con l’americano avanti due set. Si dovrà attendere ancora per vedere in campo Fognini contro Opelka.

2.36: A precedere il match di Fognini c’è la sfida tra l’americano Querrey e il croato Coric (testa di serie n.25). A sorpresa guida l’americano 2 set a zero (6-3 6-4). Ora si è nel terzo, sullo score di 2-2.

2.33: Sul cemento di Melbourne incomincia il primo Slam della stagione di tennis e l’azzurro è subito atteso da un confronto non così semplice contro il temibile statunitense, Fabio partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare il tonico avversario se vorrà proseguire la propria avventura nella terra dei canguri e regalarsi il secondo turno contro il vincente di Thompson-Bublik.

2.30: Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Opelka, match valido per il primo turno degli Australian Open 2020.

Il programma degli italiani in gara lunedì 20 gennaio – Il calendario di lunedì 20 gennaio agli Australian Open

Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Opelka, match valido per il primo turno degli Australian Open 2020. Sul cemento di Melbourne incomincia il primo Slam della stagione di tennis e l’azzurro è subito atteso da un confronto non così semplice contro il temibile statunitense, Fabio partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare il tonico avversario se vorrà proseguire la propria avventura nella terra dei canguri e regalarsi il secondo turno contro il vincente di Thompson-Bublik. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e ha già messo nel mirino un possibile ottavo di finale che sembra essere alla portata ma ora bisogna rimanere con i piedi per terra e sconfiggere il bombardiere americano.

Fabio Fognini scenderà in campo alla 1573 Arena nel secondo incontro della notte italiana, il torneo incomincerà alle ore 01.00 dunque il ligure non incomincerà a giocare prima delle ore 03.00 italiane. Il nostro portacolori è il numero 12 del ranking ATP mentre il suo avversario è il 38° giocatore al mondo. Fabio Fognini ha giocato la ATP Cup uscendo nella fase a gironi e poi ha perso al secondo turno dell’ATP di Auckland contro Feliciano Loopez mentre Reilly Opelka si è inchinato a Pablo Cuevas nella sua unica partita giocata ad Adelaide. L’americano è il maestro degli aces, il tennista italiano dovrà davvero superarsi in risposta per avere la meglio contro un avversario già battuto a novembre in Coppa Davis.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Fabio Fognini vs Reilly Opelka, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 03.00 italiane. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse