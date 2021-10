LIVE MotoGP, GP Misano 2021 in DIRETTA: prove libere, Valentino Rossi atteso dalla folla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista di Misano, per la seconda volta in questa stagione, i piloti si cimenteranno e come al solito la prima giornata del weekend sarà importante per andare a definire gli assetti sulle moto.

Sarà un fine-settimana sicuramente speciale perché da un lato il campionato potrebbe decidersi e dall’altro si assisterà a un Valentino Rossi che per l’ultima volta gareggerà davanti al suo pubblico. Il duello tra il francese della Yamaha Fabio Quartararo e il ducatista Francesco ‘Pecco’ Bagnaia vede il transalpino in nettissimo vantaggio.

Sono 52, infatti, i punti di margine dell’alfiere della scuderia di Iwata e per questo le chance di far calare il sipario sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli sono molte. Proverà ‘Pecco’ a rovinare la festa al suo avversario, bissando la vittoria ottenuta nel primo round iridato su questa pista.

Per quanto concerne Valentino, le emozioni sono tante. Il pilota che più di chiunque altro ha caratterizzato l’ultimo ventennio nella classe regina si prepara a ricevere il tributo dai suoi tifosi, accorsi in massa per assistere all’ultima esibizione in Italia del ‘Dottore’. Una stagione molto difficile per il centauro, in sella alla Yamaha Petronas. Il sogno è quello di terminare domenica nella top-10, ma sarà davvero complicato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 09.55, mentre la FP2 prenderà il via a partire dalle 14.10. Buon divertimento!

