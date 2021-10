Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021, ha racchiuso in sè emozioni infinite. Tra queste, su tutte, il saluto di Valentino Rossi al pubblico di Misano e, nel complesso, all’Italia, dato che era l’ultima gara del “Dottore” in casa. Un momento storico per una delle leggende del motorsport.

Per festeggiare questa giornata e questo weekend, oltre alle numerose manifestazioni e iniziative, la VR46 ha deciso di dotare le proprie moto con una livrea speciale, partendo già dalla Moto2 con Marco Bezzecchi e Celestino Vietti. In MotoGP è toccato a Luca Marini, fratello del campione di Tavullia, con una sgargiante livrea gialla, colore preferito del nove volte iridato, con la scritta “Grazie Vale”.

Andiamo, quindi, a vedere più da vicino il telaio speciale per salutare Valentino Rossi sul tracciato di Misano. Per la cronaca, il pilota con il numero 46, è stato in grado di risalire dalla 23a ed ultima posizione dello schieramento, fino al decimo posto. Un risultato di tutto rispetto nonostante le notevoli difficoltà di una moto che, ormai da tempo, ha perso una linea tecnica ideale.

VIDEO: LA LIVREA SPECIALE DELLA VR46





Foto: Lapresse