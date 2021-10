MotoGP su TV8, GP Emilia Romagna 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Oggi, domenica 24 ottobre, all’autodromo di Misano Adriatico, andrà in scena il Gran Premio di Emilia Romagna, terz’ultimo atto del Motomondiale 2021. In MotoGP il leader del campionato Fabio Quartararo vanta 52 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia e può, pertanto, chiudere matematicamente i conti nella corsa al titolo. Al francese sarà sufficiente arrivare davanti all’italiano per essere consacrato Campione del Mondo. Va inoltre rimarcato come quella odierna sarà una giornata toccante, poiché Valentino Rossi correrà per l’ultima volta in Italia.

In Moto2 l’australiano Remy Gardner è ormai minacciato da vicino dal compagno di squadra Raul Fernandez, che con il successo di Austin (e la contemporanea caduta del leader del campionato) si è portato a sole 9 lunghezze di ritardo dal più anziano team mate. Infine in Moto3 Pedro Acosta mantiene 30 punti di vantaggio su Dennis Foggia, che però è in prepotente rimonta, essendo reduce da due vittorie e cinque podi consecutivi. Il ventenne romano sogna di proseguire il suo recupero sul diciassettenne spagnolo, partito a razzo, ma incartatosi dopo la pausa estiva.

Guarda il GP di Emilia Romagna di MotoGP live su DAZN

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le gare e i warm-up di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili anche su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP EMILIA ROMAGNA 2021 MOTOGP IN TV

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

14.05 Moto3, GARA (Differita)

15.25 Moto2, GARA (Differita)

17.00 MotoGP, GARA (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

09.00-09.20 Moto3, warm-up

09.30-09.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

Foto: La Presse