Max Verstappen espugna uno storico feudo Mercedes come Austin ed infligge uno schiaffo morale molto pesante a Lewis Hamilton in vista degli ultimi cinque round stagionali del Mondiale di F1 2021. L’olandese della Red Bull è sempre andato molto forte sui saliscendi del COTA (al debutto nel 2015 fu addirittura 4° con la Toro Rosso), ma non era ancora riuscito a salire sul gradino più alto del podio prima di oggi.

Il fenomenale classe 1997 non si è dato per vinto dopo aver perso in partenza la pole position, mettendo sotto pressione Hamilton e provando una strategia molto aggressiva con una prima sosta anticipata per far valere il proprio ritmo con pista libera.

Il figlio di Jos ha gestito la gara da grande campione, aiutando il muretto box in alcune scelte (come quella di far rientrare presto anche Perez per costringere la Mercedes a non allungare troppo il primo stint) e conservando magistralmente le gomme posteriori in modo da respingere nel finale il tentativo di rimonta del sette volte campione del mondo.

Hamilton ha vinto 5 volte in carriera sul tracciato texano (che è entrato in calendario nel 2012) e oggi deve digerire una dura sconfitta, che lo allontana a -12 dalla testa del Mondiale. Sulla carta Austin doveva rappresentare una pista favorevole alle Frecce Nere, tuttavia Red Bull ha svoltato tra venerdì e sabato presentandosi al GP odierno con una vettura estremamente competitiva.

D’ora in avanti il calendario dovrebbe sorridere a Verstappen, ma negli ultimi mesi spesso e volentieri i pronostici della vigilia sono stati smentiti dalla pista per un motivo o per un altro. Entrambi i team si stanno spingendo al limite sotto ogni punto di vista, quindi anche l’affidabilità potrà giocare un ruolo cruciale da qui al termine della stagione.

Foto: LaPresse