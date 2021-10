Jack Miller manca l’appuntamento con la pole position (che manca ormai da più di 3 anni) per soli 15 millesimi ma può comunque ritenersi soddisfatto per la sua seconda posizione di partenza in vista del Gran Premio di Emilia Romagna 2021, sedicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

“Mi sono divertito molto in queste qualifiche. Certo, è un po’ stressante perché hai 15 minuti di tempo a disposizione e abbiamo visto che tutti rimanevano fuori senza tornare ai box perché la pista si stava gommando giro dopo giro. Cercavamo di non spingere troppo all’inizio per non cadere“, dichiara Jackass dopo la qualifica di Misano 2 ai microfoni di Sky Sport.

“Penso di aver perso un’opportunità. Non sono stato in grado di migliorare molto negli ultimi giri, mentre pensavo di avere qualcosa in più in tasca. Alla fine non ce l’ho fatta, non era la giornata giusta oggi. Comunque è bellissimo vedere le tre Ducati davanti e speriamo di finire così anche la gara di domani”, conclude Miller.

L’australiano della Ducati scatterà alle spalle del compagno di squadra Francesco Bagnaia (ancora in corsa per il campionato) e davanti al sorprendente rookie del Team SKY VR46 Avintia Luca Marini, con l’obiettivo di salire sul podio e togliere punti al leader del Mondiale Fabio Quartararo (partirà in quinta fila).

Credit: MotoGP.com Press