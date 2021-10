Primo match point iridato tutto in salita a Misano per Fabio Quartararo dopo le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna 2021, terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il Diablo ha mancato l’accesso in Q2 per la prima volta in carriera da quando è sbarcato in top class e domani dovrà rimontare dalla quinta fila in griglia, con il suo rivale diretto per il titolo Francesco Bagnaia in pole position.

“Non abbiamo fatto un Q1 perfetto. Non ho preso rischi e specialmente negli ultimi due settori sono andato molto piano e non ha funzionato. I rischi li prenderemo domani. Nel T1 ero molto veloce, anche più di Bagnaia, e anche dopo il Q2 il mio tempo nel primo settore sarebbe stato il secondo più rapido in assoluto. Il T3 e T4 non erano facili ed erano molto pericolosi. Non sono contento ma non sono nemmeno arrabbiato“, dichiara il leader del campionato ai microfoni di Sky Sport.

“Domani sull’asciutto le gomme saranno un problema – prosegue il nizzardo classe 1999 in vista della gara – A me non piace la soft e dovrò valutare la media al posteriore. Sarà più complicata la scelta degli pneumatici rispetto al setting della moto. Non abbiamo girato quasi mai sull’asciutto ed il grip sarà molto basso. Vedremo domattina nel warm-up“.

Credit: MotoGP.com Press