MotoGP, quarta pole position consecutiva per Francesco Bagnaia. Ha svoltato: è pronto a giocarsi il Mondiale 2022

Francesco Bagnaia si conferma ormai un tutt’uno con la sua GP21 e porta a casa la quarta pole position consecutiva, la quinta stagionale, al termine di una qualifica in cui è dovuto passare per il Q1 a Misano trovando però così il giusto feeling per performare al meglio fin dai primi minuti anche nel Q2 (rispetto agli altri 10 piloti già qualificati direttamente dalle libere) su pista ibrida.

“Pecco”, alla terza stagione in MotoGP con la Ducati ma al suo primo anno nel team ufficiale, sembra aver trovato la quadra in termini di set-up e di fiducia per poter lottare stabilmente per il podio su ogni tracciato presente in calendario. Il 24enne piemontese ha avuto sempre la domenica come punto di forza, ma in questo periodo sta mettendo in difficoltà anche al sabato un grande specialista del giro secco come Fabio Quartararo.

4 pole di seguito nella classe regina non sono un caso, con Bagnaia che cavalca inoltre una sequenza aperta di otto prime file consecutive in griglia. Il campione mondiale Moto2 del 2018 è ancora aritmeticamente in lizza per il titolo, tuttavia i 52 punti che lo separano da Quartararo nella generale sono davvero tanti quando mancano solo tre GP al termine della stagione.

In ogni caso il centauro Ducati potrà comunque ritenersi pienamente soddisfatto del suo primo anno nel Team Factory, dopo aver chiuso al 15° e al 16° posto i suoi primi due campionati in MotoGP con Pramac. Il prodotto della VR46 Riders Academy è cresciuto esponenzialmente in questi mesi e potrà sicuramente presentarsi al via del Mondiale 2022 tra i grandi favoriti per il titolo, a prescindere dall’esito delle ultime tre gare di quest’anno.

Credit: MotoGP.com Press