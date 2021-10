Dopo una lunga ed esaltante rincorsa, si è spento quest’oggi definitivamente il sogno mondiale di Francesco Bagnaia nella stagione 2021 della MotoGP. “Pecco” è caduto a cinque giri dalla fine del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 mentre era ormai saldamente al comando, consegnando di fatto automaticamente la certezza matematica del titolo a Fabio Quartararo con due gare di anticipo.

“Stavo spingendo, oggi o gloria o ghiaia – dichiara il piemontese della Ducati dopo la gara di Misano 2 – La scelta della gomma dura era giusta, ma bisognava spingere al massimo dal primo all’ultimo giro. Eravamo più veloci rispetto alla prima Misano: dobbiamo essere contenti perché siamo stati ancora al top, ma frustrati allo stesso tempo”.

“Fabio ha meritato il titolo, sono contento per lui – prosegue Bagnaia – Nel 2020 ha perso il Mondiale, quest’anno ce l’ha fatta. Io mi sono trovato nella sua posizione dell’anno scorso, ovvero lottare per la corona per la prima volta. Ho finito 16° l’anno scorso e non ero neanche costantemente al top. Il target del 2021 non era vincere il campionato: l’obiettivo era imparare e crescere, ma le cose gara dopo gara sono andate sempre meglio”.

“Dopo la pausa abbiamo trovato una bella base: non penso che dobbiamo essere arrabbiati, tutto quello che è arrivato di più era appunto un di più. Le gare chiave secondo me sono state Mugello, Austria 1 e Silverstone: in Italia sono caduto perché non ero troppo concentrato per cosa era successo prima, nelle altre due occasioni ci sono stati vari problemi con le gomme che non funzionavano”, conclude il campione iridato Moto2 del 2018.

Foto: Lapresse