Continua l’apprendistato sulla nuova moto per Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, infatti, si accontenta del 13° posto al termine del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori del team Yamaha Petronas si è fermato a 41.4 secondi da Marc Marquez, dopo una gara davvero anonima.

Le parole dello stesso pilota romagnolo, confermano il suo momento non facile: “È stato un weekend molto difficile perché abbiamo faticato molto sul bagnato e ieri non sono stato così veloce in qualifica – spiega al sito ufficiale del team Petronas -. Mi aspettavo un po’ di più dalla gara di oggi, non con la nostra posizione o con il nostro passo, ma ad ogni modo non mi sono sentito bene sin dall’inizio del GP”.

Andrea Dovizioso amplia la sua analisi: “Non sono migliorato molto nel corso di questo fine settimana, tuttavia abbiamo affrontato alcune cattive condizioni meteo e questo può aiutarci ad apportare modifiche alla moto. Nel complesso non sono molto contento del weekend, ma mi aspetto di migliorare il feeling a Portimao”.

Ultima battuta sul nuovo campione del mondo, che oggi è stato ufficialmente incoronato in quel di Misano: “Fabio Quartararo ha fatto qualcosa di pazzesco quest’anno e sta guidando in un modo speciale, quindi grandi congratulazioni a lui perché è stato molto costante quest’anno e sono davvero felice per lui”.

Credit: MotoGP.com Press