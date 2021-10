La parola d’ordine odierna per Fabio Quartararo è stata: evitare ogni rischio. Il pilota del team Yamaha Factory, infatti, non ha forzato minimamente nel suo venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Misano la pioggia ha rovinato tutti i piani di team e piloti, con una FP1 disputata sotto il diluvio ed una FP2 che ha visto l’asfalto asciugarsi, ma solo in parte. Una condizione che rappresenta un vero e proprio “buco nero” per la M1.

I tempi sono risultati assolutamente interlocutori e, dato che domani il meteo dovrebbe volgere verso il sereno, FP3 e qualifiche potrebbero essere di tutt’altro tenore. Per il leader della classifica generale, quindi, le prime due sessioni di prove libere sono servite per fare esperienza sul bagnato con la M1 che, solitamente, soffre in maniera eccessiva queste condizioni e, di pari passo, evitare ogni possibile rischio. I 52 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, infatti, sono un bottino da difendere con tutte le forze.

“Sul bagnato nella FP1 andavo benino, ma quando la pista va ad asciugarsi facciamo enorme fatica – racconta ai microfoni di Sky Sport – Anzi, nella FP2 ho avuto la sensazione di avere tra le mani una moto mai guidata prima in vita mia, un vero e proprio disastro. La Ducati, per esempio, con la potenza ed il grip che ha a disposizione non sono alla nostra portata, ok, ma essere così lontani non va bene. Non era nemmeno un problema di temperatura delle gomme, semplicemente entrare in curva è impossibile quando la pista si sta asciugando”.

Il pilota nativo di Nizza, proprio per questo motivo, è amaro nel suo sguardo complessivo verso i prossimi due giorni sul tracciato romagnolo: “Sono molto preoccupato per un motivo ben chiaro, non tanto per la gara di domenica in sé. Non penso proprio al match point. Ma, in un campionato lungo, dove le gare sul bagnato possono essere diverse, non possiamo essere in queste condizioni. Sono tranquillo nel complesso e, davvero, non penso al fatto che domenica posso essere campione. Sono più concentrato a capire la moto sul bagnato in ottica 2022″.

Credit: MotoGP.com Press