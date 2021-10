MotoGP oggi, GP Emilia-Romagna 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 23 ottobre, prenderà il via il weekend del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Motomondiale 2021. Sul tracciato di Misano andrà in scena un fine-settimana importante per tutte le classi in chiave iridata.

In MotoGP si potrebbe decidere il campionato: il francese Fabio Quartararo è in testa e comanda con 52 lunghezze di margine su Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Un vantaggio importante che potrebbe consentire al transalpino di chiudere la partita e laurearsi campione del mondo della massima categoria. Bagnaia sulla Ducati cercherà in tutti i modi di rovinare la festa a Quartararo, volendo imporsi per la seconda volta sul circuito italiano come già accaduto in questo 2021. ‘Pecco’, infatti, ha un grande feeling col tracciato e per questo vorrà centrare il terzo successo stagionale

Sarà poi un fine-settimana molto particolare per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ per l’ultima volta gareggerà davanti al pubblico di casa e per questo saranno tanti i tifosi ‘gialli’ a essere presenti al Marco Simoncelli. Sarà un modo per tributare il giusto riconoscimento a un campione che vuoi o non vuoi ha caratterizzato un’epoca. Da capire poi quali saranno le possibilità dello spagnolo della Honda Marc Marquez, a segno nell’ultimo appuntamento di Austin (Stati Uniti).

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021

Venerdì 22 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 22 ottobre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Non saranno trasmesse sull’emittente in chiaro le prove libere di quest’oggi.

Foto: MotoGP.com Press