Giornata non semplice per Marc Marquez. Il pilota spagnolo, infatti, ha concluso al quattordicesimo posto il suo venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Misano la pioggia è stata la vera protagonista della giornata, rendendo i due turni complicati per moto e piloti.

Calcolando che domani e, soprattutto, domenica, la situazione meteo dovrebbe volgere verso il sereno, c’è la sensazione che le prove libere odierne risulteranno interlocutorie in vista del prosieguo del fine settimana. Ad ogni modo, per un pilota come Marc Marquez, che ha necessità di non sforzare troppo il fisico, i due turni odierni hanno dato modo di lavorare sulla sua Honda in assetto da bagnato, senza doversi spremere al massimo.

“Nel complesso non è stata la mia migliore giornata – ammette a Marca – Comunque non mi abbatto perchè domani le previsioni sembrano migliori. Il rischio di pioggia ci sarà, ma meno di oggi. Tutto dipenderà dalla FP3, che sarà quasi una sessione di qualifica. Sarà fondamentale centrare la top10 per evitare la Q1 nella quale, sono sicuro ci saranno molti rivali veloci”.

L’otto volte campione del mondo punta la sua attenzione sulle condizioni odierne: “Dobbiamo continuare a lavorare. Normalmente sul bagnato andiamo veloci, ma non so perché non in questo circuito. Tutte le Honda soffrono, anche perchè bisogna avere fiducia nella gomma posteriore, è lì che perdiamo di più”.

Il nativo di Cervera analizza il suo lavoro odierno sulla pista intitolata a Marco Simoncelli: “Abbiamo testato entrambi i telai che avevamo a disposizione. Uno è quello usato da Pol Espargarò e l’altro, quello che ho usato io ad Austin. Sul bagnato è difficile sapere quale funziona meglio, ovviamente. Domani vedremo quale utilizzare sull’asciutto”.

