Marc Marquez vince il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021, ma la notizia passa quasi inosservata, suo malgrado. Tra la caduta di Francesco “Pecco” Bagnaia che stava dominando la gara, i festeggiamenti per Fabio Quartararo nuovo campione del mondo, e il tributo a Valentino Rossi all’ultima gara di casa, il Cabroncito è passato in secondo piano.

La gara di Misano, ad ogni modo, ha racchiuso in sè una infinità di spunti, come si è visto. Il successo era nelle mani del ducatista ma, proprio quando stava fiaccando la resistenza di Marc Marquez, è andato a cadere in curva 15, gettando alle ortiche gara e sogno di allungare ancora la lotta per il titolo.

Lo spagnolo, quindi, ringrazia e centra il secondo successo consecutivo precedendo il compagno di team Pol Espargarò, mentre sul gradino più basso del podio si issa uno splendido Enea Bastianini, autore di una rimonta sensazionale. Il beniamino di Misano, Valentino Rossi, si classifica in decima posizione, risalendo dall’ultima casella della griglia.

Andiamo, quindi, a rivedere le immagini del GP in terra romagnola, con i festeggiamenti finali di Fabio Quartararo.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI MISANO





Foto: Lapresse