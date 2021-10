E’ stata una giornata speciale a Misano, sede del terzultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Il decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli ha monopolizzato la scena e per tutti i primattori delle due-ruote non può che essere una ricorrenza speciale.

Il 23 ottobre del 2011 un tragico incidente a Sepang (Malesia) poneva fine alla vita di chi avrebbe potuto dare il via a qualcosa di nuovo nel Circus, avendo già dimostrato nelle categorie inferiori le proprie qualità. Ecco che la MotoGP ha deciso di tributare un messaggio al Sic su Twitter, accompagnato da una foto del pilota sorridente.

“Un personaggio più grande della vita. Con grandi capelli e un grande cuore, la presenza di Marco nel paddock non è mai svanita“, si legge nel messaggio, seguito da #SempreNelCuore.

10 years on, we remember the great Marco Simoncelli

A larger than life character. With big hair and a big heart, Marco’s presence in the paddock has never faded #SempreNelCuore 💕 pic.twitter.com/xOrwG4TktX

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2021