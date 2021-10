MotoGP, orari qualifiche 23 ottobre: programma GP Emilia-Romagna 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Domani, 23 ottobre, saranno di scena le qualifiche del GP del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Motomondiale. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, scomparso esattamente 10 anni fa in Malesia (23 ottobre del 2011), i centauri vorranno massimizzare la loro prestazione in vista poi di quanto accadrà domenica.

In MotoGP sarà un time-attack tirato. Le Ducati spingeranno al massimo per occupare la prima fila con tanti alfieri e chiaramente Francesco ‘Pecco’ Bagnaia va a caccia della pole-position. Il piemontese, secondo in classifica generale a 52 punti dal francese della Yamaha Fabio Quartaro, deve assolutamente vincere per rovinare la festa iridata al transalpino che ha tante possibilità per far calare il sipario in proprio favore a Misano.

Tanto dipenderà dalle condizioni meteorologiche. Nella prima sessione di prove libere, che si è tenuta in condizioni di pista bagnata, le moto di Iwata hanno fatto vedere delle grandi criticità, mentre le ‘creature’ di Borgo Panigale sono andate fortissimo. Da ciò si può comprendere come Giove Pluvio potrebbe essere un fattore.

Sarà poi un weekend particolare per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, che si ritirerà a fine stagione, gareggerà per l’ultima volta davanti al proprio pubblico in Italia e per questo gli appassionati presenti in circuito vorranno salutarlo per l’ultima volta. Un fine-settimana, dunque, speciale sotto tutti i punti di vista.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Di seguito il programma di domani e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021

Sabato 23 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Ore15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Sabato 23 ottobre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 17.00: conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18.00: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Sabato 23 ottobre

Ore 15.35, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Credit: MotoGP.com Press