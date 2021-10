VIDEO Valentino Rossi, il toccante saluto dei tifosi a Misano. Lacrime e commozione

Valentino Rossi si è reso protagonista di un toccante saluto ai suoi tifosi a Misano, dove il Dottore ha corso l’ultima corsa della carriera sul suolo italiano. Il nove volte Campione del Mondo è sceso dalla sua Yamaha Petronas al termine di una gara discreta e ha raccolto il braccio del suo popolo giallo, festante con bandiere del numero 46 a sventolare davanti a un uomo che ha segnato la storia del Motociclismo e che ha tenuto compagnia agli appassionati di motori per più di venti anni.

Di seguito alcuni VIDEO del toccante saluto di Valentino Rossi ai propri tifosi a Misano, tra lacrime e commozione. Sebbene i risultati delle ultime stagioni non siano stati eccezionali, l’affetto del grande pubblico non è mai mancato al centauro di Tavullia e oggi ha avuto l’ennesima dimostrazione dell’amore incondizionato di tutti i suoi tifosi, che non si sono voluti perdere il commiato di una leggenda vivente.

‘FAREWELL VALENTINO!’ 💛

A hero, icon and inspiration to so many in Italy and around the world! 🙌

Last dance at home complete ✅#EmiliaRomagnaGP 🏁 | #GrazieVale pic.twitter.com/OaoiyQdnwk

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2021