Iniziano a vedersi i primi segnali del “vero” Franco Morbidelli. Il pilota romano, infatti, chiude con un sesto posto davvero positivo le sue qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 e conferma che il peggio a livello fisico sia ormai stato messo alle spalle.

Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori del Yamaha Factory è risultato il migliore della Casa di Iwata, con un brillante piazzamento in seconda fila con il tempo di 1:33.526 a 481 millesimi dalla pole position di Francesco “Pecco” Bagnaia, rifilando oltre 3 decimi a Marc Marquez. Non un risultato di poco conto.

“Sono molto contento – conferma ai microfoni di Sky Sport un sorridente “Franky” – Sono soddisfatto perchè abbiamo fatto un gran lavoro io ed il team. Nella FP3 sono stato in grado di migliorare fino ad entrare direttamente nella Q2, anche se eravamo sotto l’acqua, che non è banale per la Yamaha. In qualifica nuovamente molto bene, ho centrato un tempo importante e sarò in grado di partire abbastanza avanti. Come detto sono contento, soprattutto perchè abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo prefissati per queste gare, ovvero migliorare volta dopo volta”.

Il bagnato, come si sa, non chiede uno sforzo fisico eccessivo, ma allo stesso tempo il ginocchio operato non può rendere Morbidelli ancora al 100%. “In queste condizioni con asfalto viscido ovviamente con il ginocchio vado meglio, perchè è meno stressante. A fine qualifica il tracciato era praticamente asciutto, quindi un po’ più faticoso ma, comunque, accettabile per le mie condizioni attuali”.

