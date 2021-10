MotoGP su TV8, GP Emilia Romagna 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Quest’oggi, sabato 23 ottobre, a Misano Adriatico sarà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio di Emilia Romagna, terz’ultimo atto del Motomondiale 2021. Sarà una giornata particolare, poiché è il decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli, al quale è intitolato l’autodromo su cui andranno in scena le odierne qualifiche.

In MotoGP il primatista in tema di pole position è Fabio Quartararo, che ne ha raccolte 5. Va però sottolineato come il pokerissimo del francese sia stato firmato in primavera. L’ultima miglior prestazione in qualifica di El Diablo risale al GP di Catalogna di inizio giugno. Al contrario Francesco Bagnaia, partito 4 volte davanti a tutti, vanta una sequenza aperta di tre pole position consecutive. Sinora anche Jorge Martìn è stato molto efficace in qualifica, essendo risultato il più rapido per 3 volte. Non male per un rookie. Se guardiamo ai Costruttori, Ducati ha recentemente allungato su Yamaha portando il bottino a 8, contro le 6 della Casa di Iwata.

In Moto2 si contano 6 pole position per Raùl Fernandez, che ha progressivamente scavalcato il britannico Sam Lowes, attualmente a quota 5. L’australiano Remy Gardner, leader della classifica iridata, ne ha invece raccolte “solo” 3. Gettando lo sguardo sulla Moto3, si nota come il più efficace nella giornata di sabato sia l’italiano Romano Fenati, unico centauro ad aver arpionato 3 partenze davanti a tutti.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in sintesi e in differita le qualifiche di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi. Inoltre Sky Sport Uno (201) trasmetterà in diretta ogni turno di prove libere, più le qualifiche di Moto3 e MotoGP.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

15.30-16.45 MotoGP, Moto2 e Moto3 – Sintesi Qualifiche

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

