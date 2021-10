MotoGp, frattura della clavicola per Lorenzo Savadori

La truppa italiana della MotoGp perde con tutta probabilità un componente. Arrivano brutte notizie dal fronte Lorenzo Savadori, che è caduto all’inizio delle FP3 di questa mattina del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2021: il pilota di Cesena si è purtroppo rotto la clavicola destra a causa di una caduta.

Il ventottenne cesenate è cascato all’inizio delle prove libere di questa mattina, ancora in corso al momento. Caduto in curva 1, la situazione è parsa subito complicata per lui, venendo portato dritto al centro medico. Dopo alcuni esami, è arrivata l’infausta notizia della rottura della clavicola, come dichiarato da Sky Sport.

Un infortunio che probabilmente lo metterà fuori dai giochi per questo 2021: per la rottura della clavicola ci vogliono solitamente dalle quattro alle sei settimane per recuperare perfettamente dopo un’operazione chirurgica. Con l’ultimo GP previsto per il 14 novembre, è pressoché impossibile rivederlo in sella all’Aprilia in quest’annata.

Il suo 2021 si chiude presumibilmente con quattro punti realizzati, frutto di un quattordicesimo posto in Portogallo e due quindicesimi al Mugello ed in Catalunya. Savadori non era ancora al 100% dopo l’infortunio patito in Austria ed era tornato in pista questo weekend, dopo che l’Aprilia lo aveva rimpiazzato con Maverick Viñales come pilota ufficiale.

Foto: LaPresse